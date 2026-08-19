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Gündem Son dakika! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı
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Son dakika! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı

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Son dakika! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı

Adana'da sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul ve çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, sağlık raporu alındıktan sonra emniyete götürüldü.

Adana'da sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul ve çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, sağlık raporu alındıktan sonra emniyete götürüldü.

Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapılıp Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Öte yandan aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

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Dini paravan yapan siyaset-ihanet-ticaret bezirganlarinin maskeleri de tezgahlari da dagitilsin

Yeter bu imanli sehitlerimizin yattigi topraklarda suurlu muslumanlarla dalga gectikleri bu cakallarin
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