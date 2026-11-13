Son dakika! Aliağa'daki faciada can kaybı 19'a yükseldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasının çelikhane bölümünde yaşanan patlamada kayıp olarak aranan işçi Barış Güney'in de cenazesine ulaşıldı. Faciada can kaybı 19'a yükseldi.
İzmir’in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın açıklamalarında sözünü ettiği kayıp işçi Barış Güney'in cenazesine enkaz altında ulaşıldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONLANDI
Patlamada yaşamını yitirenlerden alınan örnekler üzerinde Adli Tıp Kurumu'nda daha önce gerçekleştirilen DNA eşleştirme çalışmalarında Güney'e ait bir eşleşme tespit edilememişti. Enkaz altında olabileceği değerlendirilen Güney'in bulunması için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan cenazenin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesi sonucunda Barış Güney'e ait olduğu kesinleşti.
Böylece patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 19'a yükselirken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
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