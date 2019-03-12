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Son anket sonuçları açıklandı! 3 araştırma şirketine göre...

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin iki büyükşehirde yapılan anketlerin sonuçları açıklandı. Anketlere göre, Bursa ve Antalya'yı Cumhur İttifakı kazanıyor.

12 Mart 2019 Salı 18:43
Son anket sonuçları açıklandı! 3 araştırma şirketine göre...

31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyük şehir dışında gözlerin çevrildiği il kuşkusuz Bursa olacak. Gezici ve ORC Araştırma şirketlerinin 31 Mart yerel seçimleri öncesi yayımladığı anketler, Bursa'da CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı adayının yarışı önde götürdüğünü ortaya koydu. Avrasya Araştırma şirketi ise, yüzde 0,8 puan farkıyla AK Parti'nin Bursa Belediye'sini kaybetmeyeceği tahmininde bulundu.

Bursa

Avrasya Araştırma şirketinin 8 Mart'ta Twitter'den açıkladığı anket sonuçlarına göre Bursa'da, Alinur Aktaş yüzde 49,8 oy ile yarışı az farkla önde götürüyor. Mustafa Bozbey'in ise yüzde 49 oranında oy alacağı tahmin ediliyor.

Antalya

ORC Araştırma'nın 6 Mart tarihinde paylaştığı ankete göre Menderes Türel'in oyları yüzde 48,9 olurken, CHP adayı Muhittin Böcek'in oyları yüzde 46,7 olarak açıklandı. ORC 24 Haziran seçimlerini en az hata payı ile bilen araştırma şirketi olmuştu.

Gezici'nin 5 Mart'ta yayımladığı anketine göre de yüzde 52,2 oy oranıyla Menderes Türel Antalya'da koltuğunu koruyacak. CHP ve İYİ Parti'nin desteklediği Muhittin Böcek'in ise yüzde 47,1 oy oranına sahip olduğu görülüyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:43
  1. Bursa
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