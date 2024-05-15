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Yaşam Son 7 yılın en büyük Güneş patlaması gerçekleşti
Yaşam

Son 7 yılın en büyük Güneş patlaması gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2024-05-15 07:27:00 -
Son 7 yılın en büyük Güneş patlaması gerçekleşti

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi, son 7 yılın en büyük Güneş patlamasının dün meydana geldiğini bildirdi.

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezinin X hesabından yapılan paylaşımda, mevcut Güneş patlama döngüsünün en büyük patlamasının dün yaşandığı kaydedildi.

Söz konusu patlamanın tüm zamanlarda kaydedilen en büyük 17. Güneş patlaması olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, X sınıfı olarak nitelendirilen güçlü patlama dolayısıyla bazı radyo vericilerinin ve benzeri teknik ekipmanların etkilenebileceği ifade edildi.

Amerikan medyasına yansıyan ilgili haberlerde ise, patlamanın ABD yerel saatiyle öğlen 13.00 sularında meydana geldiği ve Dünya'yı kayda değer ölçüde etkilemediği belirtildi.

X8.7 seviyesinde olduğu belirtilen patlamanın, bu sınıftaki en şiddetli patlamalardan biri olduğuna dikkat çekilen haberlerde, bunun, 2017 yılından bu yana tespit edilen en büyük patlama olduğunun altı çizildi.

Güneş patlamaları A sınıfından X sınıfına kadar sınıflandırılıyor ve her bir sınıf kendi içinde 1'den 9'a kadar ölçeklendiriliyor.
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