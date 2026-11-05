Erzincan'da huzur ve güven operasyonu: 337 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla ekim ayı boyunca denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Ekiplerce gerçekleştirilen asayiş, kabahat, kaçakçılık, narkotik, siber ve terör olayları başta olmak üzere müdahale edilen 223 olayın yüzde 99,2'si aydınlatıldı. Yol kontrol ve asayiş uygulamalarında 118 bin 857 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ve 42 bin 388 aracı inceleyen jandarma, haklarında arama kararı bulunan 333 şüpheliyi gözaltına aldı. Uygulamalarda ayrıca kayıp olarak aranan 5 kişi de bulundu.