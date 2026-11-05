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Erzincan'da huzur ve güven operasyonu: 337 şüpheli yakalandı

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AA Giriş Tarihi:

Erzincan'da huzur ve güven operasyonu: 337 şüpheli yakalandı

Erzincan’da jandarmanın asayiş, terör, narkotik, siber ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 337 kişi yakalandı.

#1
Foto - Erzincan'da huzur ve güven operasyonu: 337 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla ekim ayı boyunca denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Ekiplerce gerçekleştirilen asayiş, kabahat, kaçakçılık, narkotik, siber ve terör olayları başta olmak üzere müdahale edilen 223 olayın yüzde 99,2'si aydınlatıldı. Yol kontrol ve asayiş uygulamalarında 118 bin 857 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ve 42 bin 388 aracı inceleyen jandarma, haklarında arama kararı bulunan 333 şüpheliyi gözaltına aldı. Uygulamalarda ayrıca kayıp olarak aranan 5 kişi de bulundu.

#2
Foto - Erzincan'da huzur ve güven operasyonu: 337 şüpheli yakalandı

Aramalarda tabanca, 7 av tüfeği, bu silahlara ait 74 mühimmat ile 2 bıçak ele geçirildi. Terörle mücadele çalışmaları doğrultusunda ise sosyal medya üzerinden terör örgütü TKP-ML propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

#3
Foto - Erzincan'da huzur ve güven operasyonu: 337 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 6 operasyonda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 12'si ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aramalarda 40 litre etil alkol, 15 litre kaçak içki, 8 kazı malzemesi, kurusıkı tabanca, 8 sikke, 3 senet, 3 cep telefonu ve damga pulu ele geçirildi.

#4
Foto - Erzincan'da huzur ve güven operasyonu: 337 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 12 ayrı operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 468 gram sentetik uyuşturucu, 450 gram kubar esrar, 25 gram sentetik uyuşturucu, 13 gram skunk, 4 gram toz esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

#5
Foto - Erzincan'da huzur ve güven operasyonu: 337 şüpheli yakalandı

medya kullanıcısı hakkında işlem yapılırken, müstehcen ve yasa dışı bahis içerikli yayın yapan 447 internet sitesine erişim engellendi. Ekipler ayrıca suçların önlenmesi amacıyla 421 vatandaşa siber güvenlik eğitimi verdi. Trafik denetimlerinde ise 11 bin 435 araç ile 5 bin 932 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde aranan 4 kişi yakalandı, 14 araca el konuldu, kural ihlali yapan 316 araç ve sürücüye toplam 3 milyon 509 bin 669 lira idari para cezası uygulandı, 98 araç trafikten men edildi ve alkollü araç kullandığı belirlenen 9 sürücünün belgelerine el konuldu.

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