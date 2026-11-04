İsrail basınında seçim depremi! Trump'ın yenilgisi Tel Aviv'i karıştırdı

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin ardından İsrail medyasında dikkat çekici değerlendirmeler yayımlandı. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senatodaki çoğunluğu kaybetmesi, Başkan Donald Trump'ın kalan görev süresinde ciddi siyasi engellerle karşılaşabileceği yorumlarına neden oldu.

İsrail basını, özellikle Filistin politikalarına yönelik eleştirileriyle öne çıkan Demokrat adayların seçim başarısının Washington-Tel Aviv ilişkilerini etkileyebileceğine işaret etti.

MAARIV: TEK KAYBEDEN TRUMP DEĞİL

İsrail'in Maariv gazetesi, seçim sonuçlarını “Trump tek kaybeden değildi, seçim sonuçları İsrail'de derin kaygı uyandırıyor” başlığıyla değerlendirdi.

Gazete, ABD'nin işgalci İsrail'e sağladığı askeri yardımlara karşı çıkan Demokrat isimlerin Kongrede güç kazanmasının Tel Aviv açısından yeni sorunlar doğurabileceğini aktardı.

Haberde, Maine eyaletinde Demokrat Troy Jackson'ın, uzun yıllardır İsrail'e verdiği destekle tanınan Cumhuriyetçi Susan Collins'i mağlup etmesi öne çıkarıldı.

Jackson'ın seçim kampanyasında İsrail'e yönelik Amerikan askeri yardımlarının sona erdirilmesini istediği hatırlatıldı.

YEDIOTH AHRONOTH: TRUMP İÇİN AŞAĞILAYICI YENİLGİ

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Demokratların seçim başarısını “Tarihi mavi tsunami” olarak nitelendirdi.

Gazete, Trump'ın yaşadığı sonucu “aşağılayıcı yenilgi” ifadeleriyle aktarırken, Kongrenin iki kanadının Demokratların kontrolüne geçmesinin Beyaz Saray'ın hareket alanını daraltacağını belirtti.

Haberde, Trump yönetiminin görev süresinin kalan iki yılında yasama faaliyetlerinde ciddi engellerle karşılaşabileceği vurgulandı.

İSRAİL HAYOM: TEL AVİV'İ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Israel Hayom gazetesi, Demokratların Kongrede çoğunluğu elde etmesinin İsrail açısından yeni sınamalar oluşturacağını yazdı.

Gazeteye göre Kongre komitelerinin Demokratların kontrolüne geçmesi, İsrail'e yönelik silah satışlarının ve askeri yardımların daha sıkı denetlenmesine yol açabilir.

Özellikle Gazze'deki saldırılar, işgal altındaki Batı Yaka'da yürütülen politikalar ve İran'a yönelik askeri girişimlerin Washington'da yeni tartışmalara neden olabileceği belirtildi.

Haberde, Kongrenin Trump yönetimi hakkında soruşturmalar başlatma ve bazı üst düzey atamaları engelleme yetkilerine de dikkat çekildi.

KANAL 14: TRUMP VE İSRAİL İÇİN AĞIR DARBE

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14 televizyonu da seçim sonuçlarını “Trump ve İsrail için ağır darbe” ifadeleriyle değerlendirdi.

Kanalın haberinde, Demokratların Kongrede elde ettiği gücün Trump'ın dış politika ve ekonomi alanındaki girişimlerini sınırlandırabileceği belirtildi.

İsrail'e yönelik silah anlaşmaları, askeri sevkiyatlar ve İran politikalarının Kongrede daha yoğun denetime tabi tutulabileceği kaydedildi.

GAZZE VE BATI YAKA POLİTİKALARI MERCEK ALTINDA

İsrail basınındaki değerlendirmelerde ortak nokta, Demokratların seçim başarısının ABD'nin Tel Aviv'e verdiği koşulsuz desteğin sorgulanmasını güçlendirebileceği yönünde oldu.

Özellikle Gazze'deki saldırılara ve işgal altındaki Batı Yaka'da sürdürülen uygulamalara karşı çıkan Demokratların Kongrede daha etkili hâle gelmesi, İsrail yönetimi açısından siyasi baskının artabileceği şeklinde yorumlandı.

Bununla birlikte Kongrede çoğunluğun değişmesi, ABD'nin İsrail politikasının otomatik olarak değişeceği anlamına gelmiyor. Ancak İsrail basınının kullandığı sert ifadeler, seçim sonuçlarının Tel Aviv'de nasıl değerlendirildiğini ortaya koyuyor.