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Son 6 yılda çalışan sayısı yüzde 38 arttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2013’te yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile son 6 yılda ortaya çıkan verileri açıkladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 23:51
Son 6 yılda çalışan sayısı yüzde 38 arttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2013’te yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile son 6 yılda ortaya çıkan verileri açıkladı. Verilere göre geçtiğimiz 6 yılda, çalışan sayısı yüzde 38 artış göstererek 17 milyon 804 bin 22 oldu.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2013-2019 yılları ortaya çıkan verileri açıkladı. ‘Güvenle Büyü Türkiye’ başlığıyla yayımlanan verilerde, 2013’den bugüne 6331 sayılı Kanun kapsamında yer alan çalışan sayısının, iş yeri hekimlerinin, iş güvenliği uzmanlarının, iş yerlerinin ve iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yerlerinin sayılarının artış miktarları yer aldı.



İlk kez müstakil bir kanun


2013’te yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ilk kez müstakil bir kanun yapılmış oldu. Önleyici bir yaklaşıma sahip olan kanun, kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm iş yerleri ve memur ile işçiler dahil tüm çalışanlar Kanun kapsamına alındı.



Çalışan sayısı yüzde 38 arttı


Verilere göre geçtiğimiz 6 yılda, 6331 sayılı Kanun kapsamında yer alan çalışan sayısı yüzde 38 artış göstererek 17 milyon 804 bin 22 oldu. İş yeri hekimleri yüzde 207 artarak 29 bin 652 olurken iş güvenliği uzmanları da yüzde 147 artış göstererek 71 bin 488 oldu.



İş yeri sayısı yüzde 12 arttı


Bakanlıktan açıklanan verilere göre, Kanun kapsamına alınan iş yerleri sayısı geçtiğimiz 6 yılda yüzde 12 artış göstererek 1 milyon 811 bin 958 oldu. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yerlerinin sayısı ise yüzde 681 artarak 227 bin 492 oldu. Bunun yanı sıra ülke genelinde 2 bin 454 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmet veriyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 23:51
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