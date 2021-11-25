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Aktüel Somali'de yaşanan terör olayı sonrası Türkiye'den mesaj!
Aktüel

Somali'de yaşanan terör olayı sonrası Türkiye'den mesaj!

Somali’de gerçekleşen terör olayına ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir mesaj yayınlandı. Söz konusu mesajda, “Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir” denildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 16:59:00 -
Somali'de yaşanan terör olayı sonrası Türkiye'den mesaj!

YENİ AKİT  ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de gerçekleştirilen terör hakkında mesaj yayınladı. Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan mesajda, “Somali'nin Mogadişu şehrinin Hodan mahallesinde bir okulun önünde, bugün (25 Kasım) sabah düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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