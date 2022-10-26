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Dünya Somali'de kuraklık nedeniyle insani kriz yaşanıyor!
Dünya

Somali'de kuraklık nedeniyle insani kriz yaşanıyor!

BM Genel Sekreteri Somali Özel Temsilcisi James Swan, Somali'de artan insani krize dikkati çekerek, 1 milyona yakın kişinin kuraklıktan etkilendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 17:54:00 -
Somali'de kuraklık nedeniyle insani kriz yaşanıyor!

BM Genel Sekreteri Somali Özel Temsilcisi James Swan, Somali'de artan insani krize dikkati çekerek, 1 milyona yakın kişinin kuraklıktan etkilendiğini açıkladı.

Ülkedeki 1 milyona yakın kişinin kuraklıktan etkilendiğini belirten Swan, Afrika Boynuzu ülkelerinde yaklaşık 7 milyon kişinin kuraklıktan etkilendiğini ve çoğunluğu çocuk, binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, milyonlarca kişiyi etkiledi.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

(İLKHA)

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