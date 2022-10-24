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Dünya Somali'de kanlı saldırı
Dünya

Somali'de kanlı saldırı

Somali'nin Kismayo kentinde yer alan Tawakal Otel’e düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 04:02:00 -
Somali'de kanlı saldırı

Somali'nin liman kenti Kismayo'da bulunan Tawakal Otel'e bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu. Jubbaland Güvenlik Bakanı Yussuf Hussein Dhumal yaptığı açıklamada, "Patlamada öğrenciler ve siviller de dahil olmak üzere 9 kişi öldü ve 47 kişi yaralandı” ifadelerini kullanarak, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu belirtti.

Saldırının düzenlendiği otelin yakınında okul olduğunu ve çok sayıda öğrencinin yaralandığını aktaran Dhumal, 4 saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör örgütü Eş Şebab Sözcüsü Abdiasis Ebu Musab saldırıyı üstlendiklerini duyurmuştu. Öte yandan 2019 yılında Kismayo'da başka bir otele benzer bir saldırı düzenlenmiş ve en az 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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