Somali'de Eş-Şebab operasyonu! 17 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda, 17 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda, 17 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Operasyonda, ikisi örgüt elebaşı olmak üzere 17 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.
Diğer yandan, bu hafta içinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda öldürülen terörist sayısının 150'yi geçtiği belirtildi.