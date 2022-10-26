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Dünya Somali'de Eş-Şebab operasyonu! 17 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
Dünya

Somali'de Eş-Şebab operasyonu! 17 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda, 17 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 20:13:00 -
Somali'de Eş-Şebab operasyonu! 17 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda, 17 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Operasyonda, ikisi örgüt elebaşı olmak üzere 17 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan, bu hafta içinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda öldürülen terörist sayısının 150'yi geçtiği belirtildi.

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