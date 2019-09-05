SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi"

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Varank, Twitter hesabından TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen füzeye ilişkin paylaşımda bulundu. Varank şunları kaydetti: "Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından TSK için geliştirilen Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi." Ayrıca Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de teste ilişkin Twitter hesabından şunları paylaştı: "SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı."







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