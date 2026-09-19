Solidra satın almada yapay zeka ile insan deneyimini buluşturuyor

Tedarik zincirlerinde artan veri hacmi, farklı sistemlerin birlikte yönetilmesi ve satın alma süreçlerinin giderek daha stratejik bir role dönüşmesi, şirketlerin doğru bilgiye doğru zamanda ulaşmasını ve bu bilgiyi ticari kararlara dönüştürmesini kritik hale getiriyor. Fursa Grup’un satın alma ve tedarik zinciri alanındaki yıllara dayanan saha ve operasyon deneyiminden güç alan Solidra, bu dönüşüme Decision Intelligence yaklaşımıyla yanıt veriyor. Satın alma süreçlerinin farklı aşamalarını tek bir dijital yapı içerisinde ele alan Solidra, yapay zekayı, veriyi anlamlandıran, alternatifleri değerlendirmeye yardımcı olan ve karar alma süreçlerini destekleyen bir katman olarak konumlandırıyor.

Satın alma sürecine bütünsel bir yaklaşım getiren Solidra, şartname hazırlığından tedarikçi değerlendirmesine, müzakere süreçlerinden e-ihaleye, sözleşme yönetiminden emtia takibine ve harcama analizine kadar satın alma döngüsünün farklı aşamalarını tek dijital yapı altında buluşturuyor. Platform, satın almayı birbirinden bağımsız işlemler bütünü olarak değerlendirmek yerine, farklı karar anlarını birbirine bağlayan bir süreç olarak ele alıyor.

Satın almada bütüncül, kapsayıcı ve yeni nesil yaklaşım

Geleneksel satın alma alışkanlıklarını değiştirerek, yeni nesil uygulamalarla ezber bozan Solidra, yeni platformuyla satın almayı, karar alma süreci, ihtiyacın tanımlanması, iş ortağının değerlendirilmesi, stratejinin belirlenmesi, sürecin yönetilmesi ve aksiyonun belirlenmesi olmak üzere beş temel aşama etrafında şekillenen bütünsel bir süreç olarak ele alıyor. İhtiyacın tanımlanmasıyla başlayan süreç; uygun iş ortaklarının değerlendirilmesi, satın alma stratejisinin oluşturulması, müzakerelerin yürütülmesi, ticari koşulların analiz edilmesi ve sonraki aksiyonların belirlenmesine kadar uzanan bir yapı içerisinde değerlendiriliyor.

Decision Intelligence anlayışının temelini oluşturan farklı karar anlarını birbirine bağlayan yeni iş modeli ile Solidra’nın, yapay zeka desteği ise tamamlayıcı bir rol üstleniyor. Şartname yönetimi, çalışılan kategoriye uygun taslak maddelerin oluşturulmasına ve hazırlanan şartnamenin kategoriyle uyumluluğunun kontrol edilmesine yardımcı olurken; müzakere yönetimi, tekliflerin karşılaştırılmasının ötesinde karşı tarafla izlenebilecek stratejiye ilişkin yönlendirme sunuyor. Tedarikçi yönetimi ise denetimler, skor kartlar, Kraljic matrisi ve risk değerlendirmeleri aracılığıyla iş ortaklarının farklı boyutlarıyla değerlendirilmesini destekliyor. Bu yapı, satın alma profesyonellerinin deneyimini ve sektörel bilgisini teknolojiyle desteklerken, kararların arkasındaki ticari değerlendirmeyi insanın merkezinde tutuyor.

Emtia Takibi modülü, piyasa hareketlerini yalnızca fiyat değişimleri üzerinden değerlendirmek yerine, hammadde, döviz kuru, enflasyon ve işçilik gibi farklı değişkenlerin ticari koşullara etkisinin anlaşılmasına odaklanıyor. Harcama Analizi ise mevcut harcamaların raporlanmasının ötesine geçerek tedarikçi segmentasyonu, risk ve fırsatların belirlenmesi ve potansiyel tasarruf alanlarının değerlendirilmesine katkı sunuyor.

Fursa Grup’un deneyimi Solidra ile karar gücüne dönüşüyor

Satın almanın uzun vadeli değer perspektifiyle ele alınması gereken bir süreç olduğunu ifade eden Fursa Grup Genel Müdürü Mehmet Sarıdoğan, “Solidra, geleneksel satın alma yapısını, yenilikçi ve çözüm odaklı bir yaklaşımla tamamen değiştirerek sektördeki tüm ezberleri bozuyor. Fursa Grup’un yıllara dayanan saha deneyiminin teknolojiye aktarılmasıyla geliştirilen Solidra, sektör ve tedarikçi için çok yeni bir deneyim sunuyor. Danışmanlık, eğitim, operasyon, depo süreçleri, müzakere, dış ticaret ve farklı tedarik zinciri uygulamalarında karşılaşılan gerçek ihtiyaçlara yanıt veren bir dijital platform olarak konumlanan Solidra, aynı zamanda kurumların satın alma ve tedarik süreçlerinde doğru veriyi doğru zamanda anlamlandırarak daha güçlü ve etkili kararlar almasını sağlayan bir Decision Intelligence platformudur.” diyerek Solidra’nın “karar zekası” modelinin altını çizdi.

Solidra’nın, insan deneyimini daha güçlü verilerle destekleyen bir model inşa ettiğini ifade eden Mehmet Sarıdoğan “Solidra’nın, satın alma ile başlayan bu yolculuğu dış ticaret ve gümrük süreçlerini de kapsayan bir tedarik zinciri yapısına taşımayı, uzun vadede ise Decision Intelligence yaklaşımını farklı iş fonksiyonlarının karar süreçlerine uyarlamayı hedefliyoruz. Kurumların yalnızca bugünün ihtiyaçlarını yönetmesine değil, yarının kararlarına da daha hazırlıklı olmasına katkı sağlamak istiyoruz. Yıllardır yaptığımız işi daha iyi, daha hızlı, daha görünür ve daha stratejik hale getirmenin yollarını aradık ve gelenekselleşen satın alma deneyimini, tamamen inovatif bir modele taşıyarak, uçtan uca ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri geliştirdik.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amacımız satınalma profesyonelini yapay zeka ile değiştirmek değil. Aksine, insanın karar kapasitesini teknolojiyle büyütmek. Sistemlerin yalnızca problemi göstermediği; riski önceden gördüğü, alternatifleri değerlendirdiği, aksiyon önerdiği ve yetkilendirildiği alanlarda belirli operasyonları gerçekleştirebildiği yeni bir çalışma modeline doğru ilerliyoruz.”

Küresel riskler satın almanın rolünü değiştiriyor

Küresel ekonomide artan belirsizlikler, satın alma fonksiyonunu maliyet yönetiminin ötesine taşıyarak şirketlerin risk ve dayanıklılık stratejilerinde daha merkezi bir konuma getiriyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Risks Report 2026araştırmasına göre, uzmanların yüzde 50’si önümüzdeki iki yıllık küresel görünümü “çalkantılı” veya “fırtınalı” olarak değerlendiriyor. Jeoekonomik çatışma ise 2026 yılında küresel ölçekte önemli bir krizi tetikleme potansiyeli açısından ilk sırada yer alıyor. Küresel değer zincirlerine ilişkin ayrı bir çalışma, iş dünyası liderlerinin dörtte üçünün dayanıklılığı büyümenin temel unsurlarından biri olarak önceliklendirdiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, satın alma süreçlerinde veriye dayalı karar alma ve riskleri öngörme kapasitesini kritik hale getiriyor.

Solidra, Fursa Grup’un tedarik zinciri alanındaki saha deneyimini dijital teknolojilerle bir araya getirerek kurumların satın alma süreçlerini daha etkin yönetmesine yardımcı oluyor. Platform, yapay zekâyı karar vericilerin yerine koymak yerine, daha güçlü analiz ve öngörüyle hareket etmelerini destekleyen bir araç olarak konumlanıyor.

Geleceğin iş modeli: Decision Intelligence

Solidra, farklı karar aşamalarında kullanıcıları desteklemesi amacıyla hayata geçirdiği Decision Intelligence yaklaşımını farklı iş kollarındaki karar süreçlerine de taşımayı hedefliyor. Böylece satın alma odağında başlayan platformun, farklı fonksiyonların karar alma ihtiyaçlarına yanıt verebilen daha geniş bir yapıya dönüşmesi amaçlanıyor. Solidra’nın bu vizyonu, teknolojiyi tek başına bir amaç olarak değil, kurumların bilgiye daha kolay ulaşmasını, veriyi anlamlandırmasını ve farklı karar anlarında daha güçlü değerlendirmeler yapmasını sağlayan bir araç olarak ele alıyor.