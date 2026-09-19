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Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak! İşte muhtemel 11’ler

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Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak! İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, derbi maçta bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

#1
Foto - Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak! İşte muhtemel 11’ler

Trabzonspor geride kalan beş haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan elde etti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan bordo-mavili ekip, 6. hafta öncesinde averajla 9. sırada yer aldı.

#2
Foto - Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak! İşte muhtemel 11’ler

Sezona beraberlikle başlayan sarı-kırmızılı ekip ise sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 13 puanla haftaya lider girdi.

#3
Foto - Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak! İşte muhtemel 11’ler

Bordo-mavili takımda Okay Yokuşlu ve Malinovskyi, Galatasaray'a karşı görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte ise Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın durumları netlik kazanmadı. Tedavisine devam edilen Wilfried Singo ise Trabzonspor karşısında süre alamayacak.

#4
Foto - Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak! İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray, geride kalan 5 haftada en golcü takım olarak dikkati çekti. Ligdeki 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan Galatasaray, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. Hücumdaki başarısını savunmaya yansıtamayan Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü.

#5
Foto - Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak! İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray'ın bu sezonki lig maçlarında 6 gol atan Victor Osimhen, takımın gol yükünü sırtlayan oyuncu oldu. Nijeryalı yıldızı 2 golle Gabriel Sara izlerken, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez gol sevinci yaşadı.

#6
Foto - Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak! İşte muhtemel 11’ler

Trabzonspor'da ise öne çıkan isim Mohamed Salah oldu. Salah 4 gole imza atarken arkadaşlarına 1 asist yaptı. Paul Onuachu ise 2 gol kaydetti. Geçen sezonun skorer isimlerinden Muçi bu sezon 1 gol atarken, yine Saviola ve Franculino Dju, birer kez fileleri havalandırdı.

#7
Foto - Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak! İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece 1 kez mağlup oldu. Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 10 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken 1 kez yenildi. Buruk, bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı.

#8
Foto - Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak! İşte muhtemel 11’ler

Trabzonspor'da Alman teknik direktör Thomas Reis, bordo-mavili takımda ilk maçına çıkacak. Samsunspor'da da görev yapan Thomas Reis, Galatasaray'a karşı üç maça çıkıp puan alamamıştı.

#9
Foto - Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak! İşte muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER: Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Ozan, Fabinho, Muçi, Salah, Aral, Onuachu. Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Davinson, Abdulkerim, Sallai, Sara, Torreira, Yunus, Barış Alper, Leao, Deniz.

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