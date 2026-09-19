Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak! İşte muhtemel 11’ler
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, derbi maçta bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, derbi maçta bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Trabzonspor geride kalan beş haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan elde etti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan bordo-mavili ekip, 6. hafta öncesinde averajla 9. sırada yer aldı.
Sezona beraberlikle başlayan sarı-kırmızılı ekip ise sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 13 puanla haftaya lider girdi.
Bordo-mavili takımda Okay Yokuşlu ve Malinovskyi, Galatasaray'a karşı görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte ise Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın durumları netlik kazanmadı. Tedavisine devam edilen Wilfried Singo ise Trabzonspor karşısında süre alamayacak.
Galatasaray, geride kalan 5 haftada en golcü takım olarak dikkati çekti. Ligdeki 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan Galatasaray, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. Hücumdaki başarısını savunmaya yansıtamayan Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü.
Galatasaray'ın bu sezonki lig maçlarında 6 gol atan Victor Osimhen, takımın gol yükünü sırtlayan oyuncu oldu. Nijeryalı yıldızı 2 golle Gabriel Sara izlerken, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez gol sevinci yaşadı.
Trabzonspor'da ise öne çıkan isim Mohamed Salah oldu. Salah 4 gole imza atarken arkadaşlarına 1 asist yaptı. Paul Onuachu ise 2 gol kaydetti. Geçen sezonun skorer isimlerinden Muçi bu sezon 1 gol atarken, yine Saviola ve Franculino Dju, birer kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece 1 kez mağlup oldu. Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 10 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken 1 kez yenildi. Buruk, bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı.
Trabzonspor'da Alman teknik direktör Thomas Reis, bordo-mavili takımda ilk maçına çıkacak. Samsunspor'da da görev yapan Thomas Reis, Galatasaray'a karşı üç maça çıkıp puan alamamıştı.
MUHTEMEL 11'LER: Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Ozan, Fabinho, Muçi, Salah, Aral, Onuachu. Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Davinson, Abdulkerim, Sallai, Sara, Torreira, Yunus, Barış Alper, Leao, Deniz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23