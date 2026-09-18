Fahiş fiyat soruşturmasında sıcak gelişme! 40 kişi tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fahiş fiyat artışlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı tutuklandı.
Fahiş fiyat soruşturmasında 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Yaş sebze ve meyve piyasasına yönelik incelemede mahkemeye sevk edilen tüm şüpheliler tutuklandı.
YAŞ SEBZE VE MEYVE PİYASASINDA SORUŞTURMA
Yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama kararı verdi.
Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 40 şüphelinin tamamı tutuklandı. Kararın ardından şüpheliler cezaevine gönderildi. Soruşturmanın, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyat oluşumları ve fahiş fiyat iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
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