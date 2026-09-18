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Ekonomi Fahiş fiyat soruşturmasında sıcak gelişme! 40 kişi tutuklandı
Ekonomi

Fahiş fiyat soruşturmasında sıcak gelişme! 40 kişi tutuklandı

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Fahiş fiyat soruşturmasında sıcak gelişme! 40 kişi tutuklandı

Fahiş fiyat artışlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Fahiş fiyat soruşturmasında 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Yaş sebze ve meyve piyasasına yönelik incelemede mahkemeye sevk edilen tüm şüpheliler tutuklandı.

YAŞ SEBZE VE MEYVE PİYASASINDA SORUŞTURMA

Yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama kararı verdi.

 

Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 40 şüphelinin tamamı tutuklandı. Kararın ardından şüpheliler cezaevine gönderildi. Soruşturmanın, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyat oluşumları ve fahiş fiyat iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Milletimizin ekmeğine, aşına ve geleceğine göz diken ekonomik terör odaklarına karşı yargının attığı bu tokat, haince planlarla halkı sömürmeye kalkanların kaçınılmaz sonunu bir kez daha ilan etmiştir. Fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki son kuruşa dahi göz diken, piyasa manipülasyonlarıyla ülkenin ekonomik istikrarını hedef alan 40 şüphelinin tamamının tutuklanması, bu ülkeyi sahipsiz sanan vatan hainlerine karşı devletin kudretli elinin indirdiği ağır bir darbedir. Kendi milletinin dar gününü fırsat bilip haksız servet devşiren, dar gelirlinin mutfağındaki yangından beslenen bu vicdansız, ahlaksız ve doymak bilmez asalaklar, yalnızca ekonomik bir suç değil, doğrudan toplumsal barışa ve milli güvenliğimize karşı açık bir sabotaj suçu işlemişlerdir. Serbest piyasa kılıfı arkasına saklanarak halkı sömürme cüretini gösteren bu kan emici şebekelerin adalet karşısında diz çökmesi, içinden geçtiğimiz zorlu süreçte milletin sırtından kurban kesmeye çalışan diğer işbirlikçilere de verilmiş en net gözdağıdır. Devletimiz, kendi halkının ekmeği üzerinden kumar oynayan, hırsları uğruna toplumsal huzuru kundaklamaya yeltenen bu alçak zihniyetin kökünü kazıyacak güce ve kararlılığa sahiptir. Bu asalak yapıların ve arkalarındaki tüm karanlık odakların hukuk önünde en ağır cezaya çarptırılması, devletin milletine olan namus borcudur ve bu tavizsiz mücadele, sülüklerin kökü tamamen kurutulana kadar aynı amansız sertlikle sürdürülmelidir.

Gürol

Ortada fahiş fiyat falan yok onlarda kazanamıyor tarladan markete kadar kaça bölünüyor saçmalık ekonomiyi kendilerine batırdı
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