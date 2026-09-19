Nevşehir’de kahreden olay! İneğini sağarken canından oldu
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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde evinin ahırında süt sağma makinesiyle ineğini sağan 58 yaşındaki Bahdişen H., elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde meydana gelen feci olayda 58 yaşındaki Bahdişen H. hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Baş Mahallesi Eski Cami Yolu Sokak’ta bulunan bir evin ahırında yaşandı.
Edinilen bilgilere göre Bahdişen H., süt sağma makinesiyle ineğini sağmaya başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle makineden kaynaklandığı değerlendirilen elektrik akımına kapıldı.
Yakınları yardımına koştu
Bahdişen H.’nin durumunu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Bahdişen H. daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastaneden acı haber geldi
Elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanan 58 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.