PISA raporu Batı efsanesini yıktı: Avrupa'nın eğitim sistemi çöktü!

Yıllardır "Avrupa modeli" diyerek kendi memleketine çamur atan, Batı hayranlığıyla yatıp kalkan zihniyet bu haberle adeta şaşkına dönecek! Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkelerde yapılan son PISA araştırması, Batı’daki kokuşmuş eğitim sistemini ve tarihi çöküşü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Matematik ve okuduğunu anlamaktan bihaber yetişen nesillerin oranı üçte bire ulaşırken, şampiyon dedikleri ülkeler temel okuryazarlıkta bile sınıfta kaldı. Her fırsatta Türkiye'yi hor görüp Batı'yı yere göğe sığdıramayan anlayışa tokat gibi yanıt niteliğindeki skandal raporun tüm detayları haberimizin devamında yer alıyor.