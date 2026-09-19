  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nakil bekleyen hastalara umut oluyorlar: Kök hücre bağışçı sayısı 1 milyon 250 bini aştı! Daha pratik olacak: WhatsApp’a yeni arama kısayolu Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları PISA raporu Batı efsanesini yıktı: Avrupa'nın eğitim sistemi çöktü! Bayraktar TB2 yine yaptı yapacağını! Milli podlarımız, 18 ülkenin aklını aldı ABD’de büyük skandal! F-35’in gizli bilgileri sızdırıldı Anketlerde birinci çıkıyor... İşte İsrail’i tir tir titreten Türk! En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak Türkiye almak için bastırıyordu! “Gökyüzünün canavarı” F-35’lerle ilgili büyük skandal deşifre oldu Bakanlık harekete geçti: Motosiklet sorununa çözüm formülü Şamil Tayyar’dan dikkat çeken çağrı: Tüm mal varlıklarına el konulmalı
Eğitim
7
Yeniakit Publisher
PISA raporu Batı efsanesini yıktı: Avrupa'nın eğitim sistemi çöktü!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

PISA raporu Batı efsanesini yıktı: Avrupa'nın eğitim sistemi çöktü!

Yıllardır "Avrupa modeli" diyerek kendi memleketine çamur atan, Batı hayranlığıyla yatıp kalkan zihniyet bu haberle adeta şaşkına dönecek! Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkelerde yapılan son PISA araştırması, Batı’daki kokuşmuş eğitim sistemini ve tarihi çöküşü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Matematik ve okuduğunu anlamaktan bihaber yetişen nesillerin oranı üçte bire ulaşırken, şampiyon dedikleri ülkeler temel okuryazarlıkta bile sınıfta kaldı. Her fırsatta Türkiye'yi hor görüp Batı'yı yere göğe sığdıramayan anlayışa tokat gibi yanıt niteliğindeki skandal raporun tüm detayları haberimizin devamında yer alıyor.

#1
Foto - PISA raporu Batı efsanesini yıktı: Avrupa'nın eğitim sistemi çöktü!

Salgın bahanelerinin arkasına saklanmaya çalışan Avrupa; kronik öğretmen eksikliği, çürüyen müfredat ve sınıflara kadar giren dijital çürümeyle baş edemez hale geldi. Almanya’da alt gelir grubundaki çocukların sistem dışına itilmesi sosyoekonomik adaletsizliği gözler önüne sererken, Hollanda’da gençlerin günlük hayatını idame ettirecek temel becerilerden yoksun kalması krizin boyutunu kanıtladı.

#2
Foto - PISA raporu Batı efsanesini yıktı: Avrupa'nın eğitim sistemi çöktü!

Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi Avrupa'nın önde gelen eğitim ülkelerinde 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri becerilerini ölçen PISA sonuçları tarihi bir düşüş yaşayarak uzmanları endişelendirdi.

#3
Foto - PISA raporu Batı efsanesini yıktı: Avrupa'nın eğitim sistemi çöktü!

Okulda öğrenilen bilgilerin günlük hayata uygulanabilmesini değerlendiren son PISA raporuna göre, Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya'da temel okuryazarlık ve matematik becerisinden yoksun gençlerin oranı yaklaşık üçte bire ulaştı. Birleşik Krallık bu genel düşüş eğiliminin dışında kalırken, kıta genelindeki gerilemenin salgın dönemi öğrenme kayıplarının çok ötesine geçerek kronik öğretmen eksikliği, müfredat sorunları ve akıllı telefonların dikkat sürelerini azaltması gibi yapısal sorunlardan kaynaklandığı vurgulandı.

#4
Foto - PISA raporu Batı efsanesini yıktı: Avrupa'nın eğitim sistemi çöktü!

ÜLKELER BAZINDA YAŞANAN DÜŞÜŞLER Almanya'da öğrencilerin en kötü karneyle karşılaşması, eğitim başarısının ailelerin sosyoekonomik durumuyla bağını bir kez daha gözler önüne serdi ve düşük gelirli ailelerden gelen çocukların başarısızlık oranındaki artış dikkat çekti.

#5
Foto - PISA raporu Batı efsanesini yıktı: Avrupa'nın eğitim sistemi çöktü!

Hollanda'da okuma becerilerindeki tarihi düşüş, gençlerin üçte birinden fazlasının günlük yaşamda gerekli temel becerilerden yoksun olduğunu gösterirken, uzmanlar bu gerilemenin kalıcı bir yapısal krize dönüştüğüne işaret etti.

#6
Foto - PISA raporu Batı efsanesini yıktı: Avrupa'nın eğitim sistemi çöktü!

Finlandiya ve İsveç gibi geleneksel eğitim şampiyonlarında da benzer düşüşler yaşanması, yetkilileri ve eğitim sendikalarını acil reform önlemleri almaya ve sınıflardaki dijital dikkat dağıtıcı unsurlarla mücadele etmeye yönlendirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak
Gündem

Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Çin’in bayrak taşıyıcı hava yolu markası Air China arasında yapılan anlaşma büyütüldü. 6 yeni destinasyon devrey..
HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun
Gündem

HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin'den anlamlı bir çağrı geldi. Eşin "Nice alimin medfun bulunduğu bu tepe, tarihimizde İdris-i Bitlis..
CHP’de koltuk yarışı hızlandı: Kılıçdaroğlu'na 6 rakip çıktı
Gündem

CHP’de koltuk yarışı hızlandı: Kılıçdaroğlu'na 6 rakip çıktı

Nisan 2027’de yapılması planlanan CHP’nin büyük kurultayı öncesi koltuk yarışı hareketlendi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti için..
Lahey’den çifte standart: Ülkesinin bağımsızlığı için savaşanlar suçlu ilan edildi
Dünya

Lahey’den çifte standart: Ülkesinin bağımsızlığı için savaşanlar suçlu ilan edildi

Lahey’de Kosova Kurtuluş Ordusu’nun eski komutanları Haşim Taçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi ve Jakup Krasniqi’ye verilen hapis cezaları Kos..
Bakan Şimşek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor! Esnek çalışma modeli geliyor
Ekonomi

Bakan Şimşek açıkladı: Mesai saatleri değişiyor! Esnek çalışma modeli geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek çalışma modeline ilişkin önemli ifadeler kullandı.
Kozinoğlu’nu Pana’cılar mı öldürdü? FETÖ’nün Kozinoğlu husumetinin arkasında ne vardı?
Gündem

Kozinoğlu’nu Pana’cılar mı öldürdü? FETÖ’nün Kozinoğlu husumetinin arkasında ne vardı?

Akit yazarı Zekeriya Say, Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmanın Kurtlar Vadisi Pusu’ya uzanmasının ardınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23