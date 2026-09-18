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Gündem Aile katliamının sebebi 2.5 kilo altın
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Aile katliamının sebebi 2.5 kilo altın

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Aile katliamının sebebi 2.5 kilo altın

Batman'daki aile katliamının 2,5 kilo altın yüzünden yaşandığı kaydedildi.

Batman Valiliği, Kozluk ilçesinde karısını ve 2 çocuğunu öldüren şahsın intihar ettiği olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olayın yaklaşık 2,5 kilogramlık emanet altınla ilgili yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 14.00 sıralarında gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri belirtilen adrese sevk edildi. Olay yerindeki ilk inceleme ve bulgular doğrultusunda A.G.'nin (29), eşi S.G. (27) ile çocukları E.G. (2) ve M.P.G.'nin (1) kesici alet sonucu hayatını kaybetmelerine neden olduğu, ardından kendisini asarak hayatına son verdiği değerlendirildi.

 

KATLİAM 2,5 KİLO ALTIN YÜZÜNDEN YAŞANMIŞ

Valilik açıklamasında, A.G.'nin kayınbiraderi E.D.'nin 22 Mayıs 2026 tarihinde Kozluk Polis Merkezi'ne başvurduğu belirtildi. E.D.'nin ifadesinde, kendisine ait yaklaşık 2,5 kilogram has altını 6 Mart 2026 tarihinde saklaması amacıyla eniştesi A.G.'ye emanet ettiğini, daha sonra kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi olduğu aktarıldı. Olayın bu konudan kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.

 

Açıklamada ayrıca, bazı basın ve sosyal medya paylaşımlarında A.G.'nin uzman çavuş olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, şahsın jandarma teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı vurgulandı. Olaya ilişkin adli tahkikatın Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, idari incelemenin ise ilgili birimler tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Valilik açıklamasında, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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