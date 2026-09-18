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Gündem Vatandaşın kol böreği ikramı Özgür’ü kızdırdı: Tövbe tövbe! Gözünü seveyim! İş mi bu şimdi?
Gündem

Vatandaşın kol böreği ikramı Özgür’ü kızdırdı: Tövbe tövbe! Gözünü seveyim! İş mi bu şimdi?

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da düzenlediği miting öncesi sokakta yürürken bir vatandaşın börek ikramına sinirlendi. Gergin halleri gözden kaçmayan Özel'in börek ikramına verdiği “Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe" tepkisi kameralara yansıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da düzenlediği miting öncesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda vatandaşlarla yürüyüş yaptı. Miting alanına doğru yürüyen Özel'e çevrede bulunan vatandaşlar ilgi gösterirken, bir vatandaşla yaşanan kısa süreli diyalog kameralara yansıdı.

TÖVBE TÖVBE

Yürüyüş sırasında bir vatandaş, Özgür Özel'e börek ikram etmek istediğini söyledi. Vatandaş "Başkanım, börek ister misiniz?" sorusu Özel’i sinirlendirdi. Özel "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe" sözleri dikkat çekti. Özel'in sözleri çevrede bulunan vatandaşlar tarafından duyulurken, kısa süreli diyalog kameralara da yansıdı.

 

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