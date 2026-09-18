CHP’de koltuk yarışı hızlandı: Kılıçdaroğlu'na 6 rakip çıktı

Kongre süreci devam eden Cumhuriyet Halk Partisi’nde gözler Nisan 2027’de yapılması planlanan büyük kurultaya çevrilirken genel başkanlık koltuğu için de adaylar kendini göstermeye başladı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti kulislerinde konuşulan 6 ismi açıkladı.

Erol, kendisini bu görev için uygun görmediğini söyledi. Erol, “Evet, başarılı bir milletvekiliyim; ancak kafamdaki genel başkanlık profiline baktığımda kendimi bu iş için yeterli görmüyorum” ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE DE ADAY

Erol’un açıklamasına göre Kılıçdaroğlu’na rakip olacak isimler şöyle; eski Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, eski Grup Başkanvekili Engin Altay, eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Muharrem İnce.

Gürsel Erol’a kulislerde konuşulan isimlerden hangisini desteklediği de soruldu. Erol, bu konuda henüz bir tercihte bulunmak için erken olduğunu belirterek adaylık sürecinin ilerleyen dönemde netleşeceği mesajını verdi.