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Dünya Çöpten servet çıkardı, hayvanlara bağışladı!
Dünya

Çöpten servet çıkardı, hayvanlara bağışladı!

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Çöpten servet çıkardı, hayvanlara bağışladı!

Avustralya’da 82 yaşındaki Selwyn “Nats” Nutley, geri dönüşüme kazandırdığı 1 milyondan fazla şişe ve kutudan elde ettiği yaklaşık 56 bin euroyu hayvan koruma kuruluşuna bağışlayarak kurumun kapanmasını önledi.

Avustralya’da 82 yaşındaki Selwyn “Nats” Nutley, geri dönüşüme kazandırdığı 1 milyondan fazla şişe ve kutudan elde ettiği yaklaşık 56 bin euroyu hayvan koruma kuruluşuna bağışlayarak kurumun kapanmasını önledi.

Queensland eyaletindeki Emerald kasabasında yaşayan Nutley, topladığı şişe ve kutulardan elde ettiği 56 bin euronun üzerindeki gelirin tamamını, uyutulma tehlikesi bulunan hayvanları kurtaran C-Q Pet Rescue kuruluşuna bağışladı. Yapılan bağışın, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya olan kuruluş için önemli bir destek olduğu belirtildi.

 

HAFTADA 45 SAAT HARCIYOR

Ringier grubuna bağlı Blic'in haberine göre Nutley, geri dönüşüm sürecinde aktif bir yöntem izledi. Daha fazla atık taşıyabilmek adına el arabasını modifiye eden Nutley; kasabadaki işletmeleri, barları, kulüpleri ve evleri ziyaret ederek ambalaj topladı.

Süreç içerisinde haftalık 6 bin ambalaj kapasitesine ulaşan Nutley'ye, hikayesinin duyulmasının ardından çevre sakinleri de evinin önüne bıraktıkları atık torbalarıyla destek oldu.

Containers for Change programı temsilcilerinden Natalie Roach, Nutley'nin atıkları toplama, ayıklama ve teslim etme süreçlerine haftada ortalama 45 saat harcadığını bildirdi.

 

İKİ YIL BOYUNCA İSTİKRARLA DEVAM ETTİ

Nutley'nin kuruluşla olan bağı, 2014 yılında sahiplendiği ilk köpeğiyle başladı. İlerleyen süreçte başka hayvanlar da sahiplenen Nutley; yardım etkinliklerine katılım, hayvan bakımı ve 800 kilometreyi aşan mesafelerde hayvan nakli gibi faaliyetlerde bulundu.

C-Q Pet Rescue Saymanı Susan Consedine, Nutley tarafından sağlanan geri dönüşüm fonunun yaklaşık iki yıl boyunca kuruluşun tek istikrarlı gelir kaynağı olduğunu ve bu destek olmaksızın faaliyetlerini sürdüremeyeceklerini ifade etti.

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