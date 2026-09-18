Cumhuriyet’e göre alkol ve uyuşturucuyla mücadele “gericilik”!

Keçiören Belediyesi’nin kamusal alanlarda alkol ve uyuşturucu kullanımına karşı yürüttüğü çalışma tartışmaya açıldı.

Belediyenin resmi açıklamasına göre zabıta ekipleri, “Toplum ahlakı ve huzuru önceliğimizdir” sloganıyla park, yürüyüş yolu ve vatandaşların yoğun kullandığı açık alanlarda bilgilendirme çalışması yürüttü.

Çalışmada özellikle park, bahçe, boş arsa ve diğer kamusal alanlarda karşılaşılabilecek alkol ve uyuşturucu madde kullanımına karşı toplumsal duyarlılık çağrısında bulunuldu. Vatandaşlara şüpheli durumların ilgili kurumlara bildirilmesi konusunda da bilgi verildi.

Belediye, uygulamanın Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu.

Sosyalist Parti savcılığa gitti

Türkiye Sosyalist Partisi Ankara İl Örgütü ise belediyenin uygulamasına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

TSP, başvurusunda görevi kötüye kullanma ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması başta olmak üzere çeşitli suçlar yönünden soruşturma yapılmasını talep etti.

Parti, uyuşturucuyla mücadele gerekçesinin vatandaşların yaşam biçimlerini denetleyen ve kapsamı belirsiz bir “ahlak” anlayışını kamusal yetkiye dönüştürmek için kullanılamayacağını belirtti.

Cumhuriyet “gerici uygulama” dedi

Tartışmanın dikkat çeken taraflarından biri ise Cumhuriyet gazetesinin kullandığı başlık oldu.

Gazete, TSP’nin suç duyurusunu “AKP'ye geçen Özarslan'dan tepki çeken ihbar hattı: Gerici uygulamaya suç duyurusu” başlığıyla okurlarına aktardı.

Böylece belediyenin alkol ve uyuşturucu kullanımına karşı yürüttüğü ve toplum huzurunu gerekçe gösterdiği uygulama, Cumhuriyet’in başlığında “gerici uygulama” ifadesiyle nitelendirildi.

Uyuşturucu kullanımının önlenmesine ve özellikle ailelerin kullandığı park ve açık alanlarda kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin “gericilik” başlığı altında sunulması tartışmayı başka bir boyuta taşıdı.

Özarslan uyuşturucuyla mücadelede daha önce de adım atmıştı

Mesut Özarslan yönetimindeki Keçiören Belediyesi’nin uyuşturucuyla mücadele konusunda daha önce de uygulamalar başlattığı biliniyor.

Belediye personeline yönelik gönüllülük esaslı uyuşturucu taraması da bunlardan biri oldu. Özarslan, söz konusu uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada uyuşturucu kullanan veya uyuşturucuya yönlendiren kişiler konusunda taviz vermeyeceklerini belirtmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da eylül ayında, belediyede gerçekleştirilen uyuşturucu taramasında sonucu pozitif çıkan personelle ilgili soruşturma başlattı.

Tartışmanın adresi şimdi yargı

TSP’nin suç duyurusunun ardından belediyenin uygulamasında hukuka aykırılık bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirmeyi yargı yapacak.

Ancak Cumhuriyet’in, henüz hukuki süreç sonuçlanmadan belediyenin alkol ve uyuşturucu kullanımına karşı yürüttüğü çalışmayı “gerici uygulama” başlığıyla okurlarına sunması tepkiye neden oldu.