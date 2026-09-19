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Gündem Akif Beki'nin hak gördüğü, Ahmet Taşgetiren'in sessiz kaldığı, Özgür Özel'in açık destek verdiği eşcinsellerden küstahlık
Gündem

Akif Beki'nin hak gördüğü, Ahmet Taşgetiren'in sessiz kaldığı, Özgür Özel'in açık destek verdiği eşcinsellerden küstahlık

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Akif Beki'nin hak gördüğü, Ahmet Taşgetiren'in sessiz kaldığı, Özgür Özel'in açık destek verdiği eşcinsellerden küstahlık

Pislikleriyle vatan topraklarını kirletmeye çalışan eşcinsel sapkınlıklar provokasyona devam ediyor. Akif Beki'nin hak gördüğü, Ahmet Taşgetiren'in sessiz kaldığı, Özgür Özel'in açık destek verdiği eşcinselleri destekleyen paylaşımlar yapan Yüksel Fatih Akyüzlü, yayımladığı videoda Türk-İslam aile yapısını hedef alırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür içeren ifadeler kullandı.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde toplumun temel taşı olan aile kurumunu korumak, marjinal ve radikal grupların siber ve fiziksel dayatmalarının önüne geçmek için başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları kararlılıkla sürdürülüyor. Kamuoyunda büyük takdir toplayan ve aile yapısını hedef alan odaklara göz açtırmayan operasyonlar, bazı provokatif çevreleri ise rahatsız etti.

Sosyal medya platformu TikTok'ta "azulamaru" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan ve LGBT+ savunucusu olduğu belirtilen sapkın Yüksel Fatih Akyüzlü, yayınladığı skandal video ile kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Türk-İslam aile yapısına ait milli ve manevi değerleri hedef alan şahıs, çektiği görüntüde devlet organlarına, emniyet güçlerine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfürler savurdu.

 

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Paylaşımlarda, söz konusu ifadelerle ilgili hukuki işlem başlatılması ve konunun incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına çağrıda bulunuldu.

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Yorumlar

Adem

Ne avrupali keferelerden ,nede bu sapik müptezellerden korkumuz yok...Rabbimizden çekinmeyip bunlardanmi çekinecegiz? Bu müptezel sapigin hemen paketlenmesi savciligin görevidir...santaj,tehdit,hakaret,hele devlet ve devlet baskanina suçtur,geregi yapilmak zorundadir...

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Dijital Çağda Değerler Aşınması: Sosyal Medya Provokasyonlarının Gençler Üzerindeki Tahribatı! Sosyal medya platformlarının kitlesel bir yönlendirme aracına dönüştüğü günümüzde, toplumsal kutsalları, aile yapısını ve kişisel hakları hedef alan provokatif söylemler en büyük zararı genç nesiller üzerinde göstermektedir. Geleneksel değerler ile dijital dünyanın kuralsızlığı arasında kalan gençler, maruz kaldıkları bu tür agresif ve hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle ciddi bir kimlik ve değer erozyonu tehlikesiyle karşı karşıyadır. Türk-İslam aile yapısını hedef alan, devlet büyüklerine ve vefat etmiş aile fertlerine galiz küfürler savuran içeriklerin pervasızca dolaşıma sokulması, gençlerin zihinsel dünyasında "meşru eleştiri" ile "hakaret ve saygısızlık" arasındaki sınırın bulanıklaşmasına yol açmaktadır. Bu durumun gençler üzerindeki en derin tahribatı, ahlaki normların ve toplumsal aidiyet duygusunun zayıflamasıdır. Toplumun temel taşı olan aile kavramının sistematik olarak değersizleştirilmeye çalışılması, genç yaşta sağlıklı aidiyet bağları kurması gereken bireyleri yalnızlığa ve köksüzlüğe sürüklemektedir. Saygı, edep ve hoşgörü gibi köklü kültürel kodların yerini ekranlardan taşan öfke, nefret söylemi ve kışkırtıcı üslubun alması, gençlerin sosyal ilişkilerinde de hırçınlaşmasına ve empati yeteneğini kaybetmesine neden olmaktadır. Kutsal sayılan değerlerin ve anne gibi en hassas figürlerin dahi küfür nesnesi haline getirilmesi, gençlerde her şeyin tüketilebilir ve değersiz olduğu algısını beslemektedir. Kamu yararı ve toplumsal geleceğimiz açısından, gençliği bu dijital dezenformasyon ve ahlaki tahribattan korumak hayati bir sorumluluktur. Dijital mecralarda popülarite kazanmak uğruna sergilenen bu tür sapkın ve provokatif yaklaşımlar, gençlerin rol model algısını da bozmaktadır. Genç nesillerin toplumsal barışa katkı sağlayan, yapıcı ve erdemli bireyler olarak yetişebilmesi için hem ailelerin hem de eğitim kurumlarının dijital okuryazarlık ve değerler eğitimi konusunda daha koruyucu bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Toplumsal huzurun teminatı, gençlerin ekranlarda gördüğü yıkıcı dille zehirlenmesini önlemek ve onlara saygı iklimine dayalı sağlam bir gelecek zemini sunabilmektir.
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