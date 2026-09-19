Akif Beki'nin hak gördüğü, Ahmet Taşgetiren'in sessiz kaldığı, Özgür Özel'in açık destek verdiği eşcinsellerden küstahlık

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde toplumun temel taşı olan aile kurumunu korumak, marjinal ve radikal grupların siber ve fiziksel dayatmalarının önüne geçmek için başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları kararlılıkla sürdürülüyor. Kamuoyunda büyük takdir toplayan ve aile yapısını hedef alan odaklara göz açtırmayan operasyonlar, bazı provokatif çevreleri ise rahatsız etti.

Sosyal medya platformu TikTok'ta "azulamaru" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan ve LGBT+ savunucusu olduğu belirtilen sapkın Yüksel Fatih Akyüzlü, yayınladığı skandal video ile kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Türk-İslam aile yapısına ait milli ve manevi değerleri hedef alan şahıs, çektiği görüntüde devlet organlarına, emniyet güçlerine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfürler savurdu.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Paylaşımlarda, söz konusu ifadelerle ilgili hukuki işlem başlatılması ve konunun incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına çağrıda bulunuldu.