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Gündem HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun
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HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun

Yeniakit Publisher
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HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin'den anlamlı bir çağrı geldi. Eşin "Nice alimin medfun bulunduğu bu tepe, tarihimizde İdris-i Bitlisî Tepesi olarak bilinmektedir. Pierre Loti ile anılması, tarihimize ve yakışmamaktadır." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin, Eyüpsultan Mezarlığı'nda açıklama yaptı

Abdullah Yeğin, Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Mahmut Esad Coşan, Necip Fazıl Kısakürek ve Salih Mirzabeyoğlu'nun kabirlerini heyetiyle birlikte ziyaret eden Mehmet Eşin birçok tarihi kayıtta "İdris-i Bitlisi Tepesi" olarak geçen ve 1934 yılında Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Pierre Loti olarak değiştirilen tepenin yeniden aslına uygun şekilde isimlendirilmesi için çağrı yaptı.

 

"Pierre Loti olarak isimlendirilmesi kabul edilemez"

Eşin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda İstanbul'un manevi mekânlarından Eyüpsultan'dayız.  Hemen aşağıda, İstanbul'un fethi için orduda bir asker olabilmek adına, yaşlı haliyle Medine'den yola çıkarak buraya kadar gelen Ebu Eyyûb el-Ensari'nin medfun olduğu mekânın yakınındayız. Hemen yanı başımızda tarihi Eyüpsultan Kabristanı var. Burada birçok âlim, önemli şahsiyet yer alıyor. Bunlardan Ebusuud Efendi, Mahmut Esad Coşan, Risale-i Nur şakirtlerinden Zübeyir Gündüzalp, Abdullah Yeğin ve daha birçok mümin, mümine defnedilmiş durumda. Tarihi birçok vesikada buranın adı İdris-i Bitlisi Tepesi'dir. İdris-i Bitlisi yerine Fransız, ne olduğu belli olmayan, hakkında birçok şaibe olan, en nihayetinde tarihimizde, medeniyetimizde, kültürümüzde yeri olmayan bir isimle, Pierre Loti olarak isimlendirilmesi kabul edilemez. Bu, tarihimize, medeniyetimize, inancımıza, kendimize yapılan bir saygısızlıktır. Bu tepenin acilen esas ismi, tarihi ismi, halk arasında hala İdris-i Bitlisi olarak bilinen isme tekrar döndürülmelidir."

 

İdris-i Bitlisi'nin tarihte birçok önemli hizmetleri olan bir şahsiyet olduğunu, Türk-Kürt kardeşliğinin mimarı, sembollerinden olduğunu kaydeden Eşin, tepenin yeniden asıl ismine döndürülmesi adına Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği'ne çağrıda bulundu.

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