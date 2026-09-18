Yılmaz Özdil Özgür Özel ve ekibini fena bombaladı: 2 ayda muhallebi oldular!

Özgür Özel liderliğinde 24 Temmuz 2026’da kurulan Yeni Parti, henüz kuruluşunun üzerinden iki ay geçmeden isim tartışmasıyla karşı karşıya kaldı.

Öztürk Yılmaz’ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi, “Yeni Parti” adının kendi parti adıyla benzerlik taşıdığı gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Sürecin ardından Başsavcılık, Yeni Parti’ye isim konusunda tebligat gönderdi. Tebligatta parti adının Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesi kapsamında başka bir siyasi partiyle karışıklığa yol açmayacak biçimde değiştirilmesi ve yeni ismin 30 gün içerisinde bildirilmesi istendi.

Yılmaz Özdil’den Özel’e sert sözler

İsim tartışmasını yayınında değerlendiren gazeteci Yılmaz Özdil, Özgür Özel ve ekibinin yaşananlardan önce uyarıldığını söyledi.

Özdil’e göre Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, “Yeni Parti” adının kullanılacağını öğrenmesinin ardından daha kuruluş gerçekleşmeden Özel’i uyardı. Özdil ayrıca, 2024 yılında aynı isimle siyasi parti kuran ancak daha sonra adını Yükselen Türkiye Partisi olarak değiştiren Duygu Çil Sucuka’nın da Özel’in ekibine benzer bir uyarı gönderdiğini aktardı.

“Bu isimle parti kurmayın diye uyarmışlar”

Özdil, daha önce aynı isim nedeniyle sorun yaşayan siyasi oluşumu hatırlatarak yapılan uyarıyı şöyle aktardı:

“Biz de aynı isimle kurmuştuk ama Siyasi Partiler Kanunu gereğince ihtar edildi. İsmimizi değiştirmek zorunda kaldık. Bu isimle parti kurmayın diye uyarmışlar.”

Özdil, bütün bu uyarılara rağmen Yeni Parti isminde karar kılınmasını eleştirerek, Özel ve ekibinin yaşananlardan haberdar olmadığını söyledi.

“Tüm bunlara rağmen partinin ismini Yeni Parti yapıyorsun”

2024 yılında “Yeni Parti” adıyla kurulan siyasi oluşumun daha sonra adını değiştirdiğine işaret eden Özdil, geçmişte yaşanan örneğin ortada olduğunu belirtti.

Özdil, “İki yıl önce kurulan Yeni Parti’nin ismi bu kanun çerçevesinde değiştirilmiş. Orası da gayet net. Tüm bunlara rağmen sen gidiyorsun, partinin ismini Yeni Parti yapıyorsun” ifadelerini kullandı.

“2 ayda muhallebi oldular”

Özdil’in yayınındaki en dikkat çekici bölüm ise Yeni Parti’nin kuruluş tarihine ilişkin yaptığı Lozan göndermesi oldu.

Yeni Parti’nin 24 Temmuz’da kurulmasına dikkat çeken Özdil, Lozan Antlaşması üzerinden yaptığı benzetmede şu ifadeleri kullandı:

“24 Temmuz’da imzalanan Lozan Anlaşması 103 yıldır kapı gibi duruyor. 24 Temmuz’da parti koydular. 2 ayda muhallebi oldu ya.”

Özdil ardından isim krizinin “mağduriyet” söylemi üzerinden değerlendirilmesine de tepki gösterdi.

“Mağduriyet değil, düpedüz beceriksizlik”

Özdil, Özgür Özel ve Yeni Parti yönetimine yönelik eleştirisini sürdürerek, “Şimdi gene mağduriyet ayaklarına yatıyorlar. İşte biz mağdur ediliyoruz falan” dedi.

Yaşananların siyasi bir mağduriyet olarak gösterilemeyeceğini söyleyen Özdil, süreci “düpedüz beceriksizlik” ve “düpedüz liyakatsizlik” sözleriyle eleştirdi.