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Gündem Yılmaz Özdil Özgür Özel ve ekibini fena bombaladı: 2 ayda muhallebi oldular!
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Yılmaz Özdil Özgür Özel ve ekibini fena bombaladı: 2 ayda muhallebi oldular!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Özgür Özel liderliğinde 24 Temmuz’da kurulan Yeni Parti’nin isim tartışması büyürken Yılmaz Özdil’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Parti yönetiminin kuruluş öncesinde isim konusunda uyarıldığını belirten Özdil, yaşanan süreci “mağduriyet” olarak değerlendirmediğini belirterek, “Bu olan bitenin mağduriyet değil, düpedüz beceriksizlik, düpedüz liyakatsizlik olduğunu herkes görüyor” dedi. Özdil’in “24 Temmuz’da parti kurdular, 2 ayda muhallebi oldu” sözleri gündem oldu.

Özgür Özel liderliğinde 24 Temmuz 2026’da kurulan Yeni Parti, henüz kuruluşunun üzerinden iki ay geçmeden isim tartışmasıyla karşı karşıya kaldı.

Öztürk Yılmaz’ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi, “Yeni Parti” adının kendi parti adıyla benzerlik taşıdığı gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Sürecin ardından Başsavcılık, Yeni Parti’ye isim konusunda tebligat gönderdi. Tebligatta parti adının Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesi kapsamında başka bir siyasi partiyle karışıklığa yol açmayacak biçimde değiştirilmesi ve yeni ismin 30 gün içerisinde bildirilmesi istendi.

Yılmaz Özdil’den Özel’e sert sözler

İsim tartışmasını yayınında değerlendiren gazeteci Yılmaz Özdil, Özgür Özel ve ekibinin yaşananlardan önce uyarıldığını söyledi.

Özdil’e göre Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, “Yeni Parti” adının kullanılacağını öğrenmesinin ardından daha kuruluş gerçekleşmeden Özel’i uyardı. Özdil ayrıca, 2024 yılında aynı isimle siyasi parti kuran ancak daha sonra adını Yükselen Türkiye Partisi olarak değiştiren Duygu Çil Sucuka’nın da Özel’in ekibine benzer bir uyarı gönderdiğini aktardı.

“Bu isimle parti kurmayın diye uyarmışlar”

Özdil, daha önce aynı isim nedeniyle sorun yaşayan siyasi oluşumu hatırlatarak yapılan uyarıyı şöyle aktardı:

“Biz de aynı isimle kurmuştuk ama Siyasi Partiler Kanunu gereğince ihtar edildi. İsmimizi değiştirmek zorunda kaldık. Bu isimle parti kurmayın diye uyarmışlar.”

Özdil, bütün bu uyarılara rağmen Yeni Parti isminde karar kılınmasını eleştirerek, Özel ve ekibinin yaşananlardan haberdar olmadığını söyledi.

“Tüm bunlara rağmen partinin ismini Yeni Parti yapıyorsun”

2024 yılında “Yeni Parti” adıyla kurulan siyasi oluşumun daha sonra adını değiştirdiğine işaret eden Özdil, geçmişte yaşanan örneğin ortada olduğunu belirtti.

Özdil, “İki yıl önce kurulan Yeni Parti’nin ismi bu kanun çerçevesinde değiştirilmiş. Orası da gayet net. Tüm bunlara rağmen sen gidiyorsun, partinin ismini Yeni Parti yapıyorsun” ifadelerini kullandı.

“2 ayda muhallebi oldular”

Özdil’in yayınındaki en dikkat çekici bölüm ise Yeni Parti’nin kuruluş tarihine ilişkin yaptığı Lozan göndermesi oldu.

Yeni Parti’nin 24 Temmuz’da kurulmasına dikkat çeken Özdil, Lozan Antlaşması üzerinden yaptığı benzetmede şu ifadeleri kullandı:

“24 Temmuz’da imzalanan Lozan Anlaşması 103 yıldır kapı gibi duruyor. 24 Temmuz’da parti koydular. 2 ayda muhallebi oldu ya.”

Özdil ardından isim krizinin “mağduriyet” söylemi üzerinden değerlendirilmesine de tepki gösterdi.

“Mağduriyet değil, düpedüz beceriksizlik”

Özdil, Özgür Özel ve Yeni Parti yönetimine yönelik eleştirisini sürdürerek, “Şimdi gene mağduriyet ayaklarına yatıyorlar. İşte biz mağdur ediliyoruz falan” dedi.

Yaşananların siyasi bir mağduriyet olarak gösterilemeyeceğini söyleyen Özdil, süreci “düpedüz beceriksizlik” ve “düpedüz liyakatsizlik” sözleriyle eleştirdi.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

YENİ PARTİYE İSTE YENİ İSİM: "MUHALLEBİ PARTİSİ" Madem siyaset arenasında isim bulmak bir devlet krizine dönüştü ve atılan her adım mahkeme duvarına tosluyor, o zaman Özgür Özel ve ekibine ilaç gibi gelecek, telif hakkı tamamen halka ait o muhteşem çözümü sunmanın vaktidir: Muhallebi Partisi. Kimsenin dava açmaya cesaret edemeyeceği, yargıtay koridorlarında tek bir itirazla bile karşılaşmayacak bu isim, partinin iki ayda ulaştığı o muazzam gastronomik kıvamı da tam anlamıyla taçlandıracaktır. Artık sağ-sol kavgalarının, ideolojik kutuplaşmaların ve sert siyasi manevraların modası geçti; devir, ne tarafa çekilirse o tarafa uzayan, pürüzsüz ve sübyeli siyaset devridir. Muhallebi Partisi’nin iktidara yürüdüğü bir ülkede seçim otobüslerinden "Siyasette sertliğe son, sandıkta Muhallebi’ye onay" sloganları yükselecek, parti lideri kürsüye çıktığında korumalar halka karanfil yerine damla sakızı fırlatacaktır. En ateşli mitinglerde bile tansiyonun yükselmesi imkansız hale gelecek, çünkü meydanları dolduran yüz binlerce seçmenin fazla şekerden ve rehavetten uykusu gelecektir. Olası bir isim davasında ise partinin avukatları hakim karşısına ellerinde tepsilerle çıkıp, "Sayın hakim, biz iki ayda bu kıvama geldik, süte alerjisi olanlar dışında kimseye zararımız yok" diyerek tek celsede beraat alacaklardır. Tabii işin tek bir riski var: Bu parlak isim fikrini ortaya atan vatandaşın, partinin hazine yardımından payına düşen tarçın ve fındık oranını almak için Çağlayan Adliyesi’nde açacağı o meşhur telif davası. Karşı tarafın avukatları "Müvekkillerimiz bu kıvama tamamen kendi liyakatsizlikleriyle, dışarıdan katkı almadan ulaşmıştır" diye savunma yapsa da, mahkeme muhtemelen isim babasına hak verecek ve partinin resmi tatlı tedarikçiliği hakkını fikrin asıl sahibine devredecektir. Kısacası, Yılmaz Özdil’in kulakları çınlasın, bu saatten sonra genel merkez binasını pastaneye çevirip logoya da bir kaşık koymak, siyasi liyakatsizliği o muhteşem tarçın kokusuyla örtmenin en lezzetli yolu olacaktır. Sonuç olarak, Yılmaz Özdil’in kulakları çınlasın; eğer bir gün siyaset tamamen "muhallebi kıvamına" gelirse, bu partinin genel merkez binası kesinlikle bir pastane olacaktır. İlk seçim anketi sorusu da hazır: "Bu pazar seçim olsa, muhallebinizi tarçınlı mı alırsınız, fındıklı mı?"
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