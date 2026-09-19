Ev hapsi alan Hasan Atilla Uğur'dan dikkat çeken sözler

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'a ev hapsi verilirken, FETÖ'den ihraç 2 eski savcı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Uğur, şüpheli sıfatıyla yer almaktan üzüntü duyduğunu ancak gerçeğin ve FETÖ yapılanmasının ortaya çıkarılması adına bu soruşturmanın açılmasını son derece değerli bulduğunu söyledi.

Adliye çıkışında açıklama yapan Hasan Atilla Uğur, Kaşif Kozinoğlu ile üsteğmen rütbesiyle terörle mücadelede birlikte görev yaptıklarını ve merhumun koğuş arkadaşı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Savcılığınca başlatılmış olan rahmetlik ve Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük kahramanlardan olan, benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım, birlikte terörle mücadeleyi de üsteğmen rütbesiyle birlikte yapmış olduğumuz Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesi neticesinde, tekrar soruşturma başlatılması üzerine buraya geldim ve Cumhuriyet Savcılığımıza ifademi verdim. Daha sonra hakimliğe sevk edildim ve şu anda ev hapsi kararıyla serbest bırakıldım. Bu soruşturmanın en ciddi şekilde neticelenmesini gönülden arzu eden ve bu konuda da kitaplar yazan, televizyon programlarında söyleyen bir emekli Türk subayıyım. Bu soruşturmanın açılmasını çok değerli ve önemli buluyorum. En kısa zamanda bunun neticesine ulaşacağını da biliyorum."

Soruşturmada şüpheli sıfatıyla yer almaktan üzüntü duyduğunu ifade eden Uğur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette ki bu soruşturmada şüpheli sıfatıyla burada olmak beni hicap duymama sebep oldu. Bundan dolayı üzüntü içerisindeyim ama çok yakın bir gelecekte gerçeğin anlaşılacağı ve özellikle Fethullahçı yapılanmanın o dönemde de, bu dönemde de hala bir takım faaliyetler içerisinde olduğunu belirlenmesi açısından bu soruşturmanın neticesinin ortaya çıkmasını çok değerli buluyorum."