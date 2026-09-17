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Gündem Görevine son verilen Gürsel Tekin gitmiyor
Gündem

Görevine son verilen Gürsel Tekin gitmiyor

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Görevine son verilen Gürsel Tekin gitmiyor

Gürsel Tekin, tedbir kararının kaldırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanı olarak atandığını ve görevinin 'atanmış' sıfatıyla devam ettiğini açıkladı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararda uygulanmasına karar verilen ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Böylece Gürsel Tekin’in tedbiren yürüttüğü CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. Kararın bir suretinin İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine karar verildi.

GÜRSEL TEKİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Tekin'den açıklama geldi. Görevinin sona ermediğini söyleyen Gürsel Tekin, mahkemenin "tedbir" kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini il başkanı olarak atadığını söyledi.

Bengü Türk TV muhabiri Dilruba Okutan'a konuşan Gürsel Tekin şu açıklamayı yaptı: Tedbiren göreve gelmemiz üstüne verilen karar kalktığı için bu noktada görevimiz sonlandı. Kemal bey sonradan il başkanı olarak atadığı için "atanmış" sıfatıyla görevim devam ediyor.

"SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Bizim için görevler gelip geçicidir; Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan sorumluluğumuz ve mücadelemiz kalıcıdır.

Partimizin birliğini, hukukunu ve geleceğini korumak için üzerimize düşen her sorumluluğu, dün olduğu gibi bugün de yerine getirmeye devam edeceğiz."

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