Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talep edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Aralarında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Afra Saraçoğlu ve Sefo’nun da bulunduğu 24 ünlü isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 kişi hakkında ise tutuklama talebi
Operasyon neticesinde gözaltına alınan 21 kişiden 10’u, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında ise tutuklama talep edildi.