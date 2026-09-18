Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, Avrupa'nın zirvesinde

Avrupalı havayolu şirketleri, bu yılki Dünya Havayolu Ödülleri'nde büyük ölçüde alt sıralara gerilerken, ilk 10'a Asya ve Orta Doğu merkezli şirketler damga vurdu.

Singapur Havayolları genel sıralamada birinci olurken, onu Katar Havayolları ve Cathay Pacific izledi. Türk Hava Yolları (THY) ise beşinci sırada yer alarak Avrupa'nın en üst sıradaki havayolu şirketi oldu.

İlk 20'ye yalnızca altı Avrupa havayolu şirketi girebildi. THY'nin yanı sıra Air France, Lufthansa, Iberia, Virgin Atlantic ve Swiss International Air Lines da listede yer aldı.

2026 Dünya Havayolu Ödülleri, hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından Londra'da düzenlenen gala töreninde açıklandı.

"Havacılık sektörünün Oscarları" olarak bilinen ödüller 1999'dan bu yana veriliyor. Skytrax CEO'su Edward Plaisted'a göre ödüller, havayolu şirketlerinin müşterilerine sunduğu "ürün ve hizmet mükemmeliyetinin seviyesini ortaya koyuyor".

Sıralama kapsamında 300'den fazla havayolu şirketi değerlendirildi. Avrupalı şirketler ana kategoride rakiplerine üstünlük sağlayamasa da diğer kategorilerde önemli başarılar elde etti.

Türk Hava Yolları üç ödül birden kazandı

Air France özellikle başarılı bir performans sergileyerek "Dünyanın En İyi First Class'ı", "Dünyanın En İyi First Class Lounge Yemek Hizmeti" ve "Dünyanın En İyi First Class Konfor Ürünleri" ödüllerini kazandı. Şirket ayrıca Batı Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi.

Merkezi İspanya'da bulunan Vueling, Avrupa'nın en iyi düşük maliyetli havayolu ödülünü kazandı. Bu kategorinin üst sıralarında Almanya'dan Eurowings, İspanya'dan Iberia Express ve Volotea ile Hollanda'dan Transavia da yer aldı.

Türk Hava Yolları ise üç ödül birden kazandı. THY, "Avrupa'nın En İyi Havayolu", "Dünyanın En İyi Business Class İkram Hizmeti" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu" seçildi.

"Türk Hava Yolları ailesi olarak bizim için büyük bir gurur kaynağı"

THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, "11'inci kez 'Avrupa'nın En İyi Havayolu' olarak seçilmek ve iki farklı kategoride daha birinci sırada yer almak, Türk Hava Yolları ailesi olarak bizim için büyük bir gurur kaynağı," dedi.

Diğer kategorilerde Iberia, Avrupa'nın en iyi havayolu personeli hizmeti ödülünü kazanırken, LOT Polish Airlines Orta Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi.

"Dünyanın En İyi Kabin Ekibi" kategorisinin ilk sıralarında ise hiçbir Avrupa havayolu şirketi yer almadı. Bu kategoride birinciliği Cathay Pacific Airways aldı.

"Dünyanın En İyi Bölgesel Havayolları" kategorisinin ilk 10'una girebilen tek Avrupa şirketi ise Yunanistan merkezli Aegean Airlines oldu. Şirket sıralamada dördüncü sırada yer aldı.

Katar Havayolları zirveyi kaybetti

Genel sıralamada daha önce dokuz kez "Dünyanın En İyi Havayolu" seçilen Katar Havayolları (Qatar Airways), bu yıl Singapur Havayolları'nın gerisinde kalarak ikinci sıraya düştü.

Buna rağmen Doha merkezli şirket dört önemli ödül kazanmayı başardı. Bunlar arasında Qatar Airways'in 13'üncü kez kazandığı "Dünyanın En İyi Business Class Havayolu" ödülü ile "Orta Doğu'nun En İyi Havayolu" ödülü de var.

Şirket ayrıca, ilk kez verilen "Dünyanın En İyi Uçak İçi Wi-Fi Hizmeti" ödülünün de sahibi oldu. Bu kategori, hızlı ve ücretsiz uçak içi internet bağlantısının günümüz yolcuları açısından giderek artan önemini dikkate almak amacıyla bu yıl oluşturuldu.

2026'nın en iyi 20 havayolu

Singapore Airlines

Qatar Airways

Cathay Pacific

ANA All Nippon Airways

Türk Hava Yolları

Emirates

Air France

Hainan Airlines

Japan Airlines

Korean Air

EVA Air

Qantas Airways

STARLUX Airlines

Lufthansa

Saudi Arabian Airlines

Iberia

Air Canada

Virgin Atlantic

Swiss International Air Lines

Thai Airways