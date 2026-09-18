Kozinoğlu’nu Pana’cılar mı öldürdü? FETÖ’nün Kozinoğlu husumetinin arkasında ne vardı?

Akit yazarı Zekeriya Say, “FETÖ aklı bunu da düşünmüş!” başlıklı yazısında, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesiyle ilgili yeniden açılan soruşturmada dikkat çeken geçmiş bağlantıları kaleme aldı.

Say’ın üzerinde durduğu ayrıntılardan biri, FETÖ’nün yayın organı Zaman’ın yıllar önce Kurtlar Vadisi ile Kozinoğlu’nun ölümünü aynı başlık altında buluşturmuş olmasıydı.

Zaman’ın 28 Aralık 2014 tarihli Pazar ilavesinde “Kaşif Kozinoğlu’nu Panacılar mı öldürdü?” başlıklı bir haber yayımlandığını aktaran Say, söz konusu yayının bugün devam eden soruşturmayla birlikte yeniden dikkat çekici hale geldiğini yazdı.

15 yıl sonra soruşturma Kurtlar Vadisi’ne uzandı

Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada 2012 yılında takipsizlik kararı verilmişti.

Ancak Silivri Sulh Ceza Hâkimliği, 26 Ağustos 2026'da takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine dosya yeniden açıldı, özel soruşturma ekibi oluşturuldu ve Kozinoğlu’nun ölümünün bütün yönleriyle araştırılmasına başlandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında dosya Kurtlar Vadisi Pusu dizisine kadar uzandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dizideki bazı unsurlarda FETÖ/PDY lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

“Kazım Kaşifoğlu” karakteri mercek altında

Soruşturmanın en dikkat çekici noktalarından birini dizide yer alan “Kazım Kaşifoğlu” karakteri oluşturuyor.

Başsavcılığın incelemesinde karakterin “vatan haini” olarak gösterilmesi ve dizide ölümle ilişkilendirilmesi mercek altına alındı. Ayrıca bazı sahnelerde kullanılan “FG” harf grubunu taşıyan araç plakaları da bilirkişi tarafından değerlendirilecek unsurlar arasına girdi.

Tam da bu noktada Zekeriya Say’ın gündeme getirdiği eski Zaman haberi dikkat çekiyor.

FETÖ medyası, soruşturmanın bugün Kurtlar Vadisi Pusu’ya kadar uzanmasından yaklaşık 12 yıl önce meseleyi “Kaşif Kozinoğlu’nu Panacılar mı öldürdü?” başlığıyla okuyucularının karşısına çıkarmıştı.

Kurtlar Vadisi senaristleri savcılıkta

Yeniden açılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi.

Raci Şaşmaz savcılık ifadesinde dizinin herhangi bir legal veya illegal yapıdan bilgi almadığını belirterek Kazım Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içerisindeki çatışmaları anlatmak amacıyla oluşturulduğunu söyledi.

Şaşmaz, Kaşifoğlu karakteriyle gerçek hayattaki Kozinoğlu arasında doğrudan bağlantı bulunduğu değerlendirmesine de karşı çıktı ve senaryonun kurgu olduğunu söyledi.

FETÖ’nün Kozinoğlu husumetinin arkasında ne vardı?

Zekeriya Say ise yazısında FETÖ'nün Kaşif Kozinoğlu'na yönelik tavrının geçmişinin çok daha eskiye dayandığını aktardı.

Say, Kozinoğlu'nun özellikle Orta Asya'da FETÖ'nün okulları ve yapılanmasına ilişkin faaliyetlerinin örgütte büyük rahatsızlık oluşturduğunu, FETÖ medyasının da yıllar boyunca Kozinoğlu'nu hedef alan yayınlar yaptığını yazdı.

Kozinoğlu, 2011 yılındaki Oda TV operasyonunda FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün talebi üzerine gözaltına alınarak tutuklanmış, yaklaşık sekiz ay sonra Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti.

2014’teki manşet bugün yeniden okunuyor

Aradan geçen yılların ardından aynı dosyanın yeniden açılması, Kozinoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması ve soruşturmanın Kurtlar Vadisi Pusu'ya kadar genişlemesi, Zaman'ın 2014 tarihli yayınını yeniden gündeme taşıdı.

Üstelik soruşturma artık yalnızca dizideki Kaşifoğlu karakteriyle sınırlı değil. Savcılık, dizide FETÖ propagandası, örtülü mesaj veya örgütsel yönlendirme bulunup bulunmadığının uzman bilirkişi heyeti tarafından araştırılmasına karar vermiş durumda. Bu aşamada söz konusu iddialar soruşturma konusu olup kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Zekeriya Say ise 12 yıl önceki Zaman manşetini bugünkü gelişmelerle yan yana getirerek yazısını şu ifadeyle noktaladı:

“Bugün ise bu 15 yıllık tezgâh çöküyor, FETÖ’nün karanlık yüzü bir kez daha deşifre oluyor!”