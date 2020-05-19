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Solakların Arzu’su FETÖ’nün gazetesinde manşet

FETÖ’nün MİT Kumpasıyla ilgili sürdürülen davada savcıların ifadelerini yayınlamak suçundan hapse çarptırılan Arzu Yıldız FETÖ’nün gazetesinde manşet oldu. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu Akit TV’de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:54:00 -

MİT tırları davasının savcıları hakkında açılan davada, savcıların ifadelerini yayınlamak suçundan 1 yıl 8 ay hapse ve annelik hakkından men cezalarına çarptırılan Arzu Yıldız FETÖ’nün 'Özgür Düşünce' gazetesine manşet oldu.

FETÖ’nün solcuların arasında yerleştirdiği Yıldız, FETÖ’nün yayın organında yayınlanan skandal röportajında ‘Padişahları gelse çocuğumu benden alamaz’ diyerek devlete meydan okudu.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV’de yayınlanan ‘Manşetlerin Dili’ programında konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu “T24’ün, solakların, DHKP-C’lilerin, yeri geldiği zaman PKK’lıların savunuculuğunu yapan internet sitesinin muhabiri gelmiş FETÖ’nün gazetesinde manşet olmuş. Bugün itibariyle artık kimin ne olduğu çok daha net olarak ortaya çıktı” yorumunda bulundu.

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