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Gündem Sol kırması Yüksel, tepkiyi görünce geri vites yaptı
Gündem

Sol kırması Yüksel, tepkiyi görünce geri vites yaptı

Kemalist-sol güruha oynayıp sürekli dini değerler üzerinden saçma sapan mesajlar paylaşan "makine mühendisi" Yüksel Odabaşı, son olarak deprem bölgesine yardım götüren Müslüman kadınları hedef aldı. Tipik solcu reaksiyonu gösteren Odabaşı, tepki gelince geri vites yapıp kuyruğu sıkıştırdı, paylaşımını sildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 10:54:00 -
Sol kırması Yüksel, tepkiyi görünce geri vites yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ili etkiledi. Tüm Türkiye deprem bölgesi için canını dişine taktı. Ancak Türkiye’deki kemalist-sol çevreler, Türkiye’deki seferberliğe gölge düşürecek sosyal medya paylaşımlarıyla ilk günden bu yana tepki çeken eylemlerde bulundu.

Son olarak, kendisini makine mühendisi olarak tanıtan ve kemalist-sol çevrelere oynayan Yüksel Odabaşı isimli şahıs, Müslüman kadınlar hakkında tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Deprem bölgesine yardım gönderen çarşaflı kadınların fotoğrafını paylaşan Odabaşı, “Selamlar bacım..!” diye yazdı.

 

Rezil paylaşım büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından Odabaşı paylaşımını sildi.

Yüksel Odabaşı, Twitter’da sürekli -özellikle deprem sürecinde- dini değerler üzerinden yaptığı lüzumsuz paylaşımlarıyla tanınıyor.

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Yorumlar

g.tünü klavye başından kaldırmaz, şerefsizlik yapar kategorisine giren herkes SAHTEKAR, DOLANDIRICI, ŞEREFSİZ, DÜŞMAN AJAN-PROVOKATÖRÜDÜR!!! sahalarda ortada görünmez, asosyalmedyada kuduz saldırganlık, siyasi istismarcılık, ayrımcı alçak trollük yaparlar

...........

merdo

bacılar da komikmiş
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