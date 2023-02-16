Sol kırması Yüksel, tepkiyi görünce geri vites yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ili etkiledi. Tüm Türkiye deprem bölgesi için canını dişine taktı. Ancak Türkiye’deki kemalist-sol çevreler, Türkiye’deki seferberliğe gölge düşürecek sosyal medya paylaşımlarıyla ilk günden bu yana tepki çeken eylemlerde bulundu.

Son olarak, kendisini makine mühendisi olarak tanıtan ve kemalist-sol çevrelere oynayan Yüksel Odabaşı isimli şahıs, Müslüman kadınlar hakkında tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Deprem bölgesine yardım gönderen çarşaflı kadınların fotoğrafını paylaşan Odabaşı, “Selamlar bacım..!” diye yazdı.

Rezil paylaşım büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından Odabaşı paylaşımını sildi.

Yüksel Odabaşı, Twitter’da sürekli -özellikle deprem sürecinde- dini değerler üzerinden yaptığı lüzumsuz paylaşımlarıyla tanınıyor.