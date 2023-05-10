Şoke eden sözler! 'Emre Belözoğlu ondan dayak yedi'

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Belözoğlu’nun devre arasında sözleşmesi feshedilen Traore’den dayak yediğini ileri sürdü.

Çelikler, “7-0’lık Başakşehir-Galatasaray maçının ardından oyuncularını sattın. Soyunma odasında Hasan Ali Kaldırım’a ‘bıdı bıdı’ yaptın, adamı kovdurttun. Bertrand Traore da sana vurdu. Sen beni sabaha kadar yalanla.” iddialarında bulundu.

Yorumcu Ali Ece ise, “Vurdu mu bir dakika ben onu bilmiyorum.” dedi. Odatv'nin haberine göre; Çelikler de “Vurdu abi. Gerçekleri hepimiz biliyoruz.” cevabının verdi.

Sonrasında Belözoğlu’nun Bertrand Traore’yi, Hasan Ali Kaldırım’ı ve Alexandru Epureanu takımdan gönderdiğini söyleyen Çelikler, Belözoğlu’nun öfke kontrolünü ayarlaması gerektiğini savundu.

Başakşehir’de sezon başı Aston Villa’dan bir sezonluğuna kiralanan Traore’nin kiralık sözleşmesi, devre arasında sürpriz bir şekilde feshedilmişti.

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