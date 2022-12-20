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Gündem Sokakları karıştırmaya çalışıyorlar! İzmir'de "kahrolsun şeriat" sloganları ile yürüdüler
Gündem

Sokakları karıştırmaya çalışıyorlar! İzmir'de "kahrolsun şeriat" sloganları ile yürüdüler

İzmir'de sokaklara çıkan bir grup solcu, "Kahrolsun şeriat" sloganları ile yürüyüş düzenledi. Gruptakiler halkı tarikat ve cemaatlere karşı kışkırtmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 20:21:00 - 2022-12-20 21:14:44

 Yeniakit.com.tr 

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirası, İslam dinine kini olanları ülke genelinde ayağa kaldırdı.

İstanbul'da yapılan tarikat ve şeriat karşıtı gösterilerinden sonra bir grup solu, bu sefer de İzmir'de sokaklara döküldü.

"Kahrolsun şeriat" sloganları ile yürüyerek Allah'ın kanunlarına düşmanlık eden grup, vatandaşları tarikat ve cemaatlere karşı kışkırtmaya çalışırken, laiklik lehine söylemlerde bulundu.

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