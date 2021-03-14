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Gündem Sokak ortasında dehşet! Pompalı tüfekle vurarak kaçtılar
Gündem

Sokak ortasında dehşet! Pompalı tüfekle vurarak kaçtılar

Esenyurt'ta kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, sokak ortasında 4 kişiye pompalı tüfekle saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 07:27:00 -
Sokak ortasında dehşet! Pompalı tüfekle vurarak kaçtılar

Olay saat 03.00’da Esenyurt Zafer Mahallesi 120. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 KB 4797 plakalı otomobilde bulunan T.C. , M.Y. , M.G. , N.D. isimli şahıslar kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler daha sonra olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan bir vatandaş ise olay yerine geldiğinde yerde silahla yaralanan 4 kişiyi gördü. Vatandaş yaşanan durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede çalışmalara başladı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. 4 şahsı yaralayan ve kaçan kişi ya da kişiler her yerde aranıyor.

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