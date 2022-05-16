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Yerel Sokak ortasında dehşet anları
Yerel

Sokak ortasında dehşet anları

Bursa'da 17 yaşındaki bir genç sokak ortasında bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 08:56:00 -
Sokak ortasında dehşet anları

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Darmstad Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflardan biri yanında getirdiği bıçak ile Aladdin T.'yi (17) bıçaklayarak yaraladı.

Alaaddin T. kanlar içerisinde kalırken şüpheli hemen olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olayın görgü tanıklarından Şahsuvar Köprülü, "Aşağıdan sesler gelince seslere baktık. Yerde bacağından bıçaklandığı söylenen bir erkeğin olduğunu gördük. Daha sonra polis ve ambulans ekipleri geldi, yaralı genci alarak hastaneye götürdü. Daha sonra öğrendiğimize göre bıçaklanan kişinin daha 17 yaşında olduğunu öğrendik." dedi.

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