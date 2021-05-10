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Yerel Sokak ortasında baltalı dehşet
Yerel

Sokak ortasında baltalı dehşet

Bursa'da bir kişi, husumetli olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında baltayla saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 09:31:00 -
Sokak ortasında baltalı dehşet

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan Tarık U.(27) ile Mustafa Y.(37), sokak ortasında buluştu. Tartışmaya başlayan ikili, daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesiyle Mustafa Y., aracının bagajında bulunan baltayı alarak Tarık U.’ya saldırdı.

Bacağından ve belinden baltayla yaralanan Tarık U., yere yığılırken Mustafa Y., olay yerine geldiği araca binerek kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Tarık U., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli Mustafa Y.’yi yakalamak için soruşturma başlattı.

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