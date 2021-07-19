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Sokak düğününde maganda dehşet saçtı
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Gündem Sokak düğününde maganda dehşet saçtı
Gündem

Sokak düğününde maganda dehşet saçtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak düğününde kimliği belirsiz bir magandanın av tüfeği ile ateş açması sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 02:22:00 -
Sokak düğününde maganda dehşet saçtı

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yapılan bir düğün töreninde kimliği belirlenemeyen bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği biri çocuk 10 kiş yaraladı.Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düğün ise olay nedeniyle sona erdi.

Tüfeği ateşleyen şüpheliyi belirleyip, yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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