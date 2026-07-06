KHK’lıların avukatlığına soyunan siyasetçi eskisine tepki! “Brütüs Hüseyin”

KHK’yla kamudan atılan terör örgütü yanlılarına destek veren siyasetçi eskisi Hüseyin Çelik’e tepkiler peş peşe geldi.

AK Parti’den 3 dönem milletvekili seçilen, Erdoğan’ın tensibiyle 2 hükümette Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen, çaptan düşünce de devletten ayıklanan FETÖ’cüleri ve PKK bildirisine imza atan sözde akademisyenleri mazlumlaştırmaya çalışan Çelik için “Brütüs” nitelemesinde bulunuldu.

Çelik’in yanlış yolda olduğunu belirten araştırmacı-yazar İsmail Nacar, şunları kaydetti:

Şule Aydın’ın programına katılan Hüseyin Çelik, mensubu olduğu AK Parti’nin karizmatik lider figürüyle yönetilmesini eleştiriyor. ‘Tayyip Erdoğan’dan sonra da AK Parti’nin yaşama şansı yoktur’ demekten geri durmuyor. AK Parti - MHP ittifakını da doğru bulmadığını beyan ediyor. ‘MHP kiminle ortak olmuşsa onu bitirmiştir’ ifadesini kullandıktan sonra da ‘MHP’nin AK Parti’yle olan ortaklığı AK Parti’ye yaramayacaktır. AK Parti’yle ortak olduğu günden beri her seçimde oyu düşüyor’ yargısına varıyor.

15 Temmuz darbe girişimi konusundaki kuşkularını da anlatırken Meclis Araştırma Komisyonu’nu hatırlatarak, ‘Bu işin iki önemli muhatabı vardı. Biri dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, biri dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan. Bu insanlar niye gelip ifade vermediler’ sorusunu soruyor.

KHK’lılara da sahip çıkıyor. ‘150 bin kişi kararnameyle atıldı. Bunların ve çoluk çocuklarının perişan edilmesine karşı çıkıyorum. Barış akademisyenlerinin de perişan edilmesine, atılmasına karşı çıkıyorum’ diyor.

Bilindiği gibi resmi ideolojinin haksız uygulamalarına bir tepki olarak doğan, emperyalistler tarafından da desteklenen PKK fitnesi, Türk ve Kürt kavimlerinin bin yıllık vahdetini tahrip etmeye çalışıyordu. İşte bugünkü AK Parti - MHP ittifakı, Öcalan’ı da yanına alarak bu kardeş iki kavme, yeniden tek bir millet olma yolunu açtı.

İkincisi ise bir Gladio şebekesi olan FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi, yine devletin derinliğindeki MHP’lilerin desteği sayesinde bertaraf edildi. Yakından takip ettiğim bu gerçekler, kuşkusuz emperyalist ve siyonist lobileri derinden rahatsız etti.

Onun içindir ki Hüseyin Çelik’in zaman zaman ‘Brütüs’vari ve FETÖ’yü sevindiren bu ve bunun gibi mesnetsiz çıkışlarını anlıyorum. Umarım AK Parti’den kopan Erdoğan karşıtı diğer ‘Brütüs’ler, bu tip provokatif çıkışlara alet olmazlar.