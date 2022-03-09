Şok eden görüntüler! Direğe tırmanan maymun yakaladığı martıyı resmen paramparça etti
Birleşik Krallık'ta bir hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntü izleyenleri adeta şoke etti. Görüntülerde direğe tırmanan bir maymunun yakaladığı martıyı feci şekilde öldürdüğü anlar yer aldı.
Birleşik Krallık'ın Cheshire şehrindeki hayvanat bahçesinde bir maymun, tırmandığı direkteki bir martıyı yakaladıktan sonra onu defalarca direğe vurarak öldürdü.
Ziyaretçi o anları kayda aldı
Hayvanat bahçesinde bulunan insanların korku dolu bakışları arasında meydana gelen olayı hayvanat bahçesinde çocuğu ile beraber bulunan 32 yaşındaki anne Bec Adamson videoya çekti.
Kanlı ellerini ağzı ile temizledi
Videoda martıyı yakalayan maymunun martıyı direğin sivri tarafından defalarca vurarak öldürdüğü görülüyor. Maymun martıyı öldürdükten sonra yere attı daha sonra martıyı yedikten sonra kanlı ellerini ağzı ile temizledi. Video internet üzerinden yayınlandıktan sonra kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.