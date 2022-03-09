  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Şok eden görüntüler! Direğe tırmanan maymun yakaladığı martıyı resmen paramparça etti
Dünya

Şok eden görüntüler! Direğe tırmanan maymun yakaladığı martıyı resmen paramparça etti

Birleşik Krallık'ta bir hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntü izleyenleri adeta şoke etti. Görüntülerde direğe tırmanan bir maymunun yakaladığı martıyı feci şekilde öldürdüğü anlar yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 19:04:00 - 2022-03-09 19:04:29

Birleşik Krallık'ın Cheshire şehrindeki hayvanat bahçesinde bir maymun, tırmandığı direkteki bir martıyı yakaladıktan sonra onu defalarca direğe vurarak öldürdü.

Ziyaretçi o anları kayda aldı

Hayvanat bahçesinde bulunan insanların korku dolu bakışları arasında meydana gelen olayı hayvanat bahçesinde çocuğu ile beraber bulunan 32 yaşındaki anne Bec Adamson videoya çekti.

Kanlı ellerini ağzı ile temizledi

Videoda martıyı yakalayan maymunun martıyı direğin sivri tarafından defalarca vurarak öldürdüğü görülüyor. Maymun martıyı öldürdükten sonra yere attı daha sonra martıyı yedikten sonra kanlı ellerini ağzı ile temizledi. Video internet üzerinden yayınlandıktan sonra kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay