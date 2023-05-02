  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gram altında her dediği çıkan Haluk Özdil son tahminini açıkladı: Altınlarınıza deli gibi göz diktiler, bunu yapın

Bitcoin, altın dahil tüm yatırımları solladı! Uzmanı uyardı: Gram, çeyrek yoksa külçemi? Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç para?

Milletin aklıyla alay ediyor! İşte Akşener’in övgüler düzdüğü model

Gergerlioğlu’na terör tepkisi

HDP’li Filiz Koçali’den muhalefete çağrı: PKK’nın Kılıçdaroğlu’na desteği çok önemli

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şiddetle uyardı: Kesinlikle almayın

Bay Kemal'e kötü haber! CHP tarihinin en büyük siyasi kazığını yiyecek

Kılıçdaroğlu, hasta mı? "Başlangıç evresinde" deyip duyurdu

Tarlada buldu dünyayı salladı! Kazmayı vurdukça topraktan fışkırdı

HDP/PKK'ya yakın hesaplardan Kılıçdaroğlu'nun mitingine büyük destek!
Dünya Şok eden cinayet: Devlet Bakanı'nı öldürüp intihar etti!
Dünya

Şok eden cinayet: Devlet Bakanı'nı öldürüp intihar etti!

Yeniakit Publisher
2023-05-02 16:20:00 -
Şok eden cinayet: Devlet Bakanı'nı öldürüp intihar etti!

Uganda’nın başkenti Kampala'da bulunan Devlet Bakanı Charles Okello Engola, kimliği henüz belirlenemeyen bir asker tarafından vurularak öldürüldü.

Uganda’nın başkenti Kampala'da bulunan Devlet Bakanı Charles Okello Engola, kimliği henüz belirlenemeyen bir asker tarafından vurularak öldürüldü.

Uganda’nın başkenti Kampala'da bulunan Devlet Bakanı Charles Okello Engola, kimliği henüz belirlenemeyen bir asker tarafından vurularak öldürüldü. Askerin birkaç dakika sonra aynı silahla intihar ettiği bildirildi. Bir görgü tanığına göre i asker maaşını alamadığını, eşinin hamile olduğunu ve çocuklarını okula göndermediğini ancak bakanın çocuklarının okula gittiğini söyledi. Olayda yaralanan başka kişiler olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23