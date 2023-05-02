Şok eden cinayet: Devlet Bakanı'nı öldürüp intihar etti!

Uganda’nın başkenti Kampala'da bulunan Devlet Bakanı Charles Okello Engola, kimliği henüz belirlenemeyen bir asker tarafından vurularak öldürüldü.

Uganda’nın başkenti Kampala'da bulunan Devlet Bakanı Charles Okello Engola, kimliği henüz belirlenemeyen bir asker tarafından vurularak öldürüldü. Askerin birkaç dakika sonra aynı silahla intihar ettiği bildirildi. Bir görgü tanığına göre i asker maaşını alamadığını, eşinin hamile olduğunu ve çocuklarını okula göndermediğini ancak bakanın çocuklarının okula gittiğini söyledi. Olayda yaralanan başka kişiler olduğu belirtildi.