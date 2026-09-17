Soğan suyu ile saç uzatma (Öneriler ve tarifler) 2026! Aylarca beklemeyin: Zayıflamaya bile iyi gelecek

Soğan Suyu ile Saç Uzatma Düzenli olarak tüketildiğinde zayıflamamıza katkıda bulunan soğan suyunun saçlarımızı beslediğini ve saçlarımızın uzamasına yardımcı olduğunu biliyor muydunuz?

Cilt lekelerinin üzerine sürüldüğünde bu lekeleri gideren soğan suyu; saçlarımıza uygulandığında ise saçlarımızı gürleştiriyor, güçlendiriyor ve saç dökülmelerini önlüyor.

Böylelikle daha canlı, parlak ve hoş görünen, çekici saçlara kavuşabilmemize olanak tanıyor.

Soğan suyu ile saç uzatma başlıklı bu yazımda saçları uzatan ve besleyen en etkili soğan suyu kürlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Soğan Suyu ile Saç Uzatmak Mümkün mü?

Keratinden oluşan saçlarımız, bileşenlerindeki kükürt sayesinde daha parlak, canlı ve güçlü bir forma kavuşuyor.

Ancak saçlarımızdaki kükürtün ve kükürtü oluşturan bileşenlerin miktarının azalması, maalesef ki zamanla saçlarımızın zayıflamasına ve iyiden iyiye koparak, hacmini ve gürlüğünü kaybetmesine yol açıyor.

Soğan suyunda bol miktarda bulunan ve kükürtün en önemli bileşenlerinden biri olan metilsülfonilmetan isimli madde, saçlarımızı besleyerek, gürleşmesine katkıda bulunuyor.

Yani saçlara düzenli olarak uygulanan soğan suyu; saçlarımızın gürleşmesini, hacim kazanmasını sağlamanın yanı sıra saç dökülmelerini ve kopmalarını da önlüyor.

Sizler de saç dökülmelerinden ve kopmalarından şikayetçiyseniz; saçlarınızın yeterince güzel ve parlak görünmediğini düşünüyorsanız; vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin olan soğan suyu kürünü saçlarınıza düzenli olarak uygulayabilirsiniz.



Soğan Suyunun Saça Faydaları

Saç dökülmelerini ve kopmalarını önleyen soğan suyu, aynı zamanda saçlarımızı besleyerek, ince ve kırılgan saçlarımızı ve saç köklerimizi adeta güçlendiriyor.

Soğan suyunun saça sunduğu mucizevi faydaları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Saçta kepek oluşumunu önleyerek, daha çekici ve temiz saçlara kavuşabilmemize olanak tanıyor.

Saçlarımızı mantar ve saç kıran gibi saç hastalıklarına karşı koruyor.

Saç tellerimizi güçlendirerek, saçlarımıza ışıltı ve canlılık katıyor.

Mat görünen ve yıpranmış saçlarımızı toparlayarak, onarıyor.

Saç rengimizi koruyarak, saçlarımızdaki beyazlar ile savaşıyor.

Saçlarımızın daha hızlı bir şekilde uzayabilmesine öncülük ediyor.

Doğal bir antibiyotik olmanın yanı sıra güçlü bir anti bakteriyel olan soğan suyu; saçlarımızın derisine yerleşen ve burada üreyen bakterileri yok ederek, bu bakterilerin saç sağlığımızı olumsuz bir şekilde etkilemesini önlüyor. Yani saç diplerinde kan akışını hızlandırarak, saçlarımızın sağlıklı bir şekilde uzayabilmesini sağlıyor.

Direk olarak saç diplerine sürülen soğan suyu; saç diplerindeki dolaşımı ve kan akışını hızlandırarak; yeni çıkan saçların daha sağlam ve güzel olmasına katkıda bulunuyor. Aynı zamanda soğanda bulunan sülfür isimli bileşen, saçların sağlıklı bir şekilde uzamasından sorumlu olan kolajen üretimini uyararak, hızlandırıyor.

Kısacası soğan suyunun saçlarımıza sandığımızdan daha çok olumlu etkisi bulunuyor.

İnce, kırılgan saçlara sahipseniz, denediğiniz tüm saç şampuanları ve saç bakım kremlerine rağmen saçlarınız bir türlü uzamıyorsa, sizler de hemen soğan suyu kürü ile saçlarınıza kapsamlı bir bakım yapmaya başlayabilirsiniz.

Soğan Suyu İle Saç Uzatma

Soğan suyu ile saç uzatma ve soğan suyu ile saç gürleştirme için hazırlanacak kür nasıl hazırlanır ve saça uygulanır hakkında bilgi vermek istiyorum.

Saçları Uzatan Soğan Suyu Saça Nasıl Kullanılır

Aşağıdaki tarifimizi hemen deneyerek ve saçlarınıza uygulamaya başlayarak, özendiğiniz saçlara en kısa süre içerisinde kavuşabilirsiniz.

Hazırlanışı:

Öncelikle soğanı güzelce yıkayın ve soyun.

Ardından soğanı minik minik dilimleyin ve blenderden geçirin.

Blenderdan geçirdiğiniz soğanı bir de tülbentten geçirin.

Sonraki aşamada tülbentten geçirdiğiniz soğan suyunu bir kaseye aktarın.

Elde ettiğiniz bu suyla saç diplerinize yani kafa derinize parmak uçlarınızla masaj yapın.

Ardından saçlarınızın tümüne soğan suyunu uygulayın.

45 dakikalık bekleme süresini takiben saçlarınızı bol suyla durulayın.

Haftada 2 kez bu kürü saçlarınıza uygulayabilirsiniz.

Birkaç aylık düzenli kullanım doğrultusunda saçlarınızda iyileşmeye ve uzamaya tanık olabilirsiniz.

Saç Dökülmesini Önleyen Soğan Suyu Kürü

Saçlarınızdaki aşırı dökülmeden şikayetçiyseniz; saç dökülmesini önleyen bu kür tarifimizi en yakın zamanda denemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı soğan suyu

1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu



Hazırlanışı:

Malzemeleri ufak bir kasede karıştırın.

Ardından karışımla önce saç diplerinize sonra da tüm saçnııza masaj yapın.

3 saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın.

Bu kürü haftada iki sefer saçlarınıza uygulayabilirsiniz.

Saçlara Bakım Yapan Soğan Suyu Kürü

Bu kürü her duş sonrasında yani saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra durulama suyu olarak kullanabilir, saçlarınıza kapsamlı bir bakım yapabilirsiniz.

Malzemeler:

1 litre ılık su

1 yemek kaşığı soğan suyu

Uygulanışı:

Öncelikle bir kovaya ılık suyu koyun.

Ardından kovaya soğan suyunu da ilave edin.

Duş aldıktan yani saçlarınızı şampuanladıktan sonra durulama suyu olarak bu kürü kullanın.

Her duş sonrasında saçlarınızı bu kür ile durulayarak, saçlarınızın hızlıca uzamasını garantileyebilirsiniz.

Soğan Suyu Saça İyi Gelir Mi

Işıl Işıl Saçlar için Soğan Suyu ve Hindistan Cevizi Yağı Kürü

Saç ve cilt bakım maskelerinin vazgeçilmez malzemelerinden biri olan Hindistan cevizi yağıyla zenginleştirilen bu soğan kürü tarifimiz, saçlarınızı besliyor ve güçlendiriyor.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı soğan suyu

Hazırlanışı:

Bir kasede soğan suyunu ve Hindistan cevizi yağını karıştırın.

Karışımı kafa derinize masaj yaparak sürün.

2 saat bekledikten sonra saçlarınızı önce şampuanlayın, ardından da bol ılık suyla durulayın.

Bu maskeyi haftada bir sefer saçlarınıza uygulayabilirsiniz.

Soğan Suyu ve Bal Maskesi

Saçları besleyen bal ve saçları hızlıca uzatan soğan suyuyla hazırlayabileceğiniz bu maske tarifimizi hemen deneyerek, düşlediğiniz saçlara kavuşabilmeniz mümkün!

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı çiğ soğan suyu

Hazırlanışı:

Her iki malzemeyi bir kasede karıştırın.

Karışımı saç diplerinize ve tüm saçlarınıza sürün.

15 dakika bekledikten sonra saçlarınızı şampuanlayın ve yıkayın.

Maskeyi haftada bir sefer saçlarınıza sürebilirsiniz.

Soğan Suyu Saça Haftada Kaç Kez Uygulanır

Genelde soğan suyu ve soğan suyu ile saç kürleri haftada 2 defa uygulamak gereklidir. Soğan suyunun saça faydalarından faydalanmak için saça uygulamak pek çok saç sorunun ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Soğan suyunu saça kullananlar çok etkili olduğunu ve saç dökülmesini önlediğini söylemişlerdir. Saça soğan suyu sürmek saçların zararlı kimyasallardan arınmasını sağlayacaktır. Ayrıca saçlara soğan suyu sürmek saçların daha gür ve bakımlı olmasında çok etkilidir.

Soğan suyu geç uzayan yada dökülen saçları 1 ayda gözlere görülür şekilde uzamasını ve gürleşmesini sağlar ayrıca saç dökülmesini önler…



Doğal antibiyotik olarak bilinen soğan kürü ile solunum yolu rahatsızlığı giderilebilir. Öksürüğü hafifletmekte de etkili olan soğan kürü, vücudu zararlı maddelerden arındırma etkisine sahip soğan kürü, kanda bulunan iltihapları temizleyebilir. Kürün prostat iltihabı üzerinde iyileştirici etkileri olduğu biliniyor.



İdrar yolu enfeksiyonu soğan kürü ile hafifletilebilir. Regl dönemi şikayetlerinde adet sancısı da soğan kürü ile azaltılabilir. Pek çok kadında görülen polikistik over rahatsızlığı için etkili olabilir. Ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Soğan kürü hem polikistik over hem de tüylenme sorununa iyi gelebilir.



Vücudu arındırdığı için ciltte oluşan yağlanma ve sivilceyi azaltabilir. Vitamin içeriği ile grip gibi kış hastalıklarına karşı koruyucu olarak uygulanabilir. Soğan C vitamini açısından zengin bir besin. Bu yüzden soğan kürü yapanlar kendilerini daha zinde hissedebilir.

SOĞAN KÜRÜ İÇİN GEREKEN MALZEMLER

Klorsuz su (temiz içme suyu) 1,5 su bardağı (250-300 ml), açık kahverengi kabuklu soğan (orta boy 1 adet) soğan kürünü hazırlamak için yeterli.

NASIL HAZIRLANIR?

Suyu tencereye dökün ve kaynatın. Kaynamakta olan suyun içine bir adet ince kabukları soyulmuş soğanı dörde bölüp ekleyin. Yaklaşık 5 dakika boyunca soğanı su içinde kaynatın. Tencere içindeki soğanı bir süzgeç yardımı ile süzün. Süzülen soğan suyunu ılıması için bekleyin. Ancak çok fazla soğutmayın.

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU TAZE TÜKETİM ÖNERİYOR

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu soğan kürü ile maksimum faydayı sağlamak için kürü her defasında taze hazırlayıp tüketmeniz önerilmektedir. Boş mideye öğleden önce ve sonra olmak üzere günde 2 kez ılıktan hafif sıcak içmeniz önerilir. Uygulamaya regl bitiminden 3-7 veya 10 gün sonrasında başlayabilirsiniz.

NE KADAR SÜRE UYGULANMALI?

Soğan kürü, ilk ay 15 gün, diğer aylar 10’ar gün olmak üzere toplamda 4 ay boyunca uygulanabilir. 4 ayın sonunda uygulamayı bitirip vücudunuzu dinlendirmeniz gerekiyor.

HANGİ SOĞAN OLDUĞU ÖNEMLİ

Her tüketim için taze hazırlanmalı. Kullanılacak olan kuru soğan, pazarlarda satılan açık kahverengi kabuklu yemeklik soğan. Beyaz, kırmızı ve mor soğan kullanılmamalı. Kullanım öncesi mutlaka doktor görüşü alınması gerekiyor.