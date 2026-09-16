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Gündem Arsen Nişanyan’dan Erdoğan için dikkat çeken ifadeler
Gündem

Arsen Nişanyan’dan Erdoğan için dikkat çeken ifadeler

Yeniakit Publisher
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Arsen Nişanyan’dan Erdoğan için dikkat çeken ifadeler

Sevan Nişanyan’ın oğlu Arsen Nişanyan, Türkiye’nin yönetimi ve son yıllardaki dönüşümüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin son 10-15 yıldır “net bir vizyonla” yönetildiğini söyleyen Nişanyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de “İyi bir lider olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Arsen Nişanyan’ın Türkiye’nin son yıllardaki siyasi ve stratejik çizgisine ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme geldi.

YouTube üzerinden Nil Gülsüm’ün programına katılan Nişanyan, Türkiye’nin uzun süredir belirli bir stratejik doğrultuda hareket ettiğini ifade etti.

Nişanyan, “Türkiye istikrarlı yönetilen bir ülke. Türkiye en azından geçtiğimiz 10-15 yıldır bayağı net bir vizyonla yönetilen bir ülke” dedi.

Savunma sanayiindeki dönüşüme dikkat çekti

Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllarda attığı adımlara özel vurgu yapan Nişanyan, bu alandaki gelişmeleri desteklediğini söyledi.

Savunma sanayiinin dünya çapında bir noktaya taşındığını belirten Nişanyan, bu süreci Türkiye’nin son 15 yıldaki istikrarının sonuçlarından biri olarak değerlendirdi.

Nişanyan’ın daha önceki değerlendirmelerinde de Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel rolüne dikkat çektiği görülüyor. Türkiye’nin geniş bir coğrafyada güvenlik sağlayabilecek askerî kapasiteye sahip olduğunu belirten Nişanyan, bunun Balkanlar ve Orta Doğu’da “birleştirici” bir rol oynayabileceğini dile getirmişti.

Erdoğan için dikkat çeken sözler

Arsen Nişanyan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki değerlendirmesi de dikkat çekti.

AK Partili olmadığının altını çizen Nişanyan, Erdoğan’ın liderliği ve oluşturduğu kadroya ilişkin olumlu görüşlerini dile getirerek, “Recep Tayyip Erdoğan’ın iyi bir lider olduğuna inanıyorum. İyi bir kadro kurabilmiş olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinde görev alan isimlere de değinen Nişanyan, Türkiye’de oluşturulan sistemin belirli alanlarda başarılı isimleri öne çıkarabildiğini söyledi.

“Bazı şeyler doğru işliyor”

Nişanyan, Türkiye’deki yönetim mekanizmasına ilişkin değerlendirmesinde, Erdoğan’ın yönetimindeki sistemin başarılı isimleri üst noktalara taşıyabilmesine dikkat çekti.

Bu tablo üzerinden “Demek ki bazı şeyler doğru işliyor” değerlendirmesinde bulunan Nişanyan, Türkiye’nin son 30 yıldaki değişimini de çarpıcı ifadelerle anlattı.

Türkiye’nin bölgesel rolünü de değerlendirmişti

Nişanyan’ın daha önce yaptığı açıklamalarda da Türkiye’nin bölgesel konumuna ilişkin benzer bir yaklaşım ortaya koyduğu görülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye açısından önemli bir “birleştirici koz” olduğunu söyleyen Nişanyan, Balkanlar ve Orta Doğu’yu kapsayan geniş bir bölgede Türkiye’nin güvenlik açısından önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etmişti.

Bu sürecin bir günde ortaya çıkmadığını belirten Nişanyan, Türkiye’nin yaklaşık 10-15 yıldır bu yönde adımlar attığını söylemişti.

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