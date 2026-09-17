Kronik migren zannediyorlar ama sebebi başka: Sinirleri sıkıştıran kas sorunu! 

"Uzun Ve Riskli Bir Ameliyat Değil. Çekilen Baş Ağrısının Yanında Çok Basit Bir Süreç" Nöroloji kliniklerinde ömür tüketen yüzlerce insana rastladığını ifade eden Keskin, "Önce bir hekim olarak baş ağrısını yaşayan kişilerin tıbben kas sıkışmasını tespit ediyoruz. Sonra o kasların sıkıştırdığı sinirlerin yerlerini ve nasıl gevşetebileceğimizi belirliyoruz. Plastik cerrahi anlamında endoskopik kaş kaldırma ve alın germe işlemini yapıyoruz" dedi. Bu işlemlerin aynı zamanda kişiye dinlenmiş ve dinamik bir yüz ifadesi de kazandırdığını söyleyen Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ekrem Keskin, "Hasta hem kronik migren zannettiği ağrılarından kurtuluyor. Hem de sonuç vermeyen ilaç tedavileri ve sıradan botoks denemelerini bırakıyor. Çünkü çoğu zaman bunlar geçici rahatlıktan öteye gidemiyordu" dedi.