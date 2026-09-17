Kronik migren zannediyorlar ama sebebi başka: Sinirleri sıkıştıran kas sorunu!
Milyonlarca kişinin "kaderim" dediği ve kronik migren zannettiği baş ağrıları, büyük bir yanlış anlaşılma olabilir.
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Milyonlarca kişinin "kaderim" dediği ve kronik migren zannettiği baş ağrıları, büyük bir yanlış anlaşılma olabilir.
Birçok insanın kutu kutu ağrı kesicilerle baş etmeye çalıştığı sorunun sebebine dair konuşan Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ekrem Keskin, çok ilginç bilgiler paylaştı.
"Problem Kronik Migren Değil Sinirleri Sıkıştıran Kaslarmış" Günümüzde yaşam kalitesinin düşmesine neden olan ve kronik migren denilerek geçilen problemi artık daha çok araştırdıklarını ifade eden Keskin, "Bazı insanlarda iş gücü kaybına ve ciddi moral bozukluğuna sebep olan şiddetli baş ağrıları oluyor. Bu baş ağrıları sürekli devam edince en basit tanı kronik migren oluyor. Uzman o isimden
Alınan ağrı kesiciler ve çaresizlik duygusu bu kişilerin en yakın arkadaşı haline geliyor. Son geliştirdiğimiz müdahaleler gerçeği ortaya koydu" dedi.
Migren denilip geçilen sorunun altından bambaşka bir anatomik gerçek çıktığını vurgulayan Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ekrem Keskin, "Ağrı çeken birçok insanda temel problem beyinde değil. Kafa derisinin altındaki duyu sinirlerinin, bu sinirlerin etrafındaki kas, damar ve kemikler tarafından sıkıştırıldığını gördük. Plastik cerrahi olarak bu anatomiye müdahale ederek ağrıyı kaynağında bitirmeye başladık" şeklinde konuştu.
"Uzun Ve Riskli Bir Ameliyat Değil. Çekilen Baş Ağrısının Yanında Çok Basit Bir Süreç" Nöroloji kliniklerinde ömür tüketen yüzlerce insana rastladığını ifade eden Keskin, "Önce bir hekim olarak baş ağrısını yaşayan kişilerin tıbben kas sıkışmasını tespit ediyoruz. Sonra o kasların sıkıştırdığı sinirlerin yerlerini ve nasıl gevşetebileceğimizi belirliyoruz. Plastik cerrahi anlamında endoskopik kaş kaldırma ve alın germe işlemini yapıyoruz" dedi. Bu işlemlerin aynı zamanda kişiye dinlenmiş ve dinamik bir yüz ifadesi de kazandırdığını söyleyen Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ekrem Keskin, "Hasta hem kronik migren zannettiği ağrılarından kurtuluyor. Hem de sonuç vermeyen ilaç tedavileri ve sıradan botoks denemelerini bırakıyor. Çünkü çoğu zaman bunlar geçici rahatlıktan öteye gidemiyordu" dedi.
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