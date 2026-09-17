TEM otoyolunda dehşet anları! Seyir halindeki tır alev topuna döndü!

Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'dan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

Yangın, 16.30 sıralarında Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki TIR'dan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

EDİRNE YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

TIR’ın alev alev yanması nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne yönü trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmaları sırasında ulaşım kontrollü şekilde yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev topuna dönen TIR’daki yangını kontrol altına almak için müdahalede bulundu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangında can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.