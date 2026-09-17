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Siyaset Meclis'ten geçti, Erhürman'dan döndü
Siyaset

Meclis'ten geçti, Erhürman'dan döndü

Yeniakit Publisher
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Meclis'ten geçti, Erhürman'dan döndü

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis'ten geçen karma oy uygulamasını sonlandıran yasa değişikliğini veto etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 10 Eylül’deki olağanüstü birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilen düzenleme, karma oy sistemini hem milletvekilliği hem de belediye meclis üyeliği seçimlerinde kaldırılarak mührün tek seçenek olmasını öngörüyordu.

Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından Meclis’e iade edilen yasa, değerlendirilmek üzere yeniden Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin gündemine alınacak.

Erhürman, geçtiğimiz günlerde SİM TV'de katıldığı programda, yerel ve genel seçimin aynı gün yapılmasının hem teknik sayım krizi yaratacağını hem de Anayasa koruyucusunun iradesine ve demokrasiye aykırı olduğunu ifade etmişti.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ NEYİ ÖNGÖRÜYORDU

Meclis'in kabul ettiği bu yasa değişikliği, seçmenlerin oy kullanma alışkanlıklarını tamamen değiştirmeyi öngörüyordu. Mevcut sistemde bir seçmen, tek bir partiye bağlı kalmadan oy pusulasındaki farklı partilerin adaylarını karışık olarak seçip (karma oy) destekleyebiliyordu. Yeni düzenleme ise bu özgürlüğü ortadan kaldırarak, seçmeni sadece tek bir partiye mühür vurmaya zorunlu kılıyordu. Yani yasa yürürlüğe girmiş olsaydı, sandık başına gidildiğinde halk, farklı partilerden beğenilen adayları tek tek seçemeyecek, oyunu zorunlu olarak yalnızca tek bir partinin tüm listesine vermek zorunda kalacaktı.

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