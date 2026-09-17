NASA Ay’da keşfetti! Kolezyum’dan bile büyük

NASA’nın Ay yörüngesinde görev yapan Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) uzay aracından gelen görüntüler, bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşfi ortaya çıkardı.

Ay’ın doğu kenarında bulunan ve McGetchin adı verilen krater yaklaşık 222 metre genişliğinde ve 43 metre derinliğinde. Bu büyüklüğüyle Roma’daki Kolezyum’dan daha geniş bir alan kaplıyor.

Çarpışma 2024 yılında gerçekleşti

NASA’ya göre krater, 11 Nisan-22 Mayıs 2024 tarihleri arasında bir asteroit veya kuyruklu yıldız parçasının Ay yüzeyine çarpması sonucu oluştu. Çarpan gök cisminin üç ila altı katlı bir bina büyüklüğünde olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak olay gerçekleştiği sırada Dünya'daki veya uzaydaki teleskoplar tarafından fark edilmedi.

LRO görüntülerini inceleyen araştırmacılar krateri 24 Ekim 2025'te tespit etti. Daha sonra yüksek çözünürlüklü görüntülerle yapılan incelemeler, dev çukurun boyutlarını ve çevresindeki değişimi ortaya çıkardı.

100 kilometreden fazla alan etkilendi

Çarpışmanın etkisi yalnızca kraterle sınırlı kalmadı. Araştırmacılar, Ay yüzeyindeki toz ve kaya parçalarının 100 kilometreden fazla bir alana yayıldığını belirledi. Krater çevresinde ayrıca yaklaşık 6,4 kilometre genişliğinde, geceleri çevresinden daha soğuk bir bölge tespit edildi.

Bilim insanlarına göre bu büyüklükte bir çarpışma yaklaşık yüzyılda bir veya daha seyrek meydana geliyor. Araştırmalar, NASA'nın Ay'da uzun süreli insan varlığı oluşturma planları açısından göktaşı çarpmalarının oluşturabileceği risklerin hesaplanmasına da katkı sağlayacak.