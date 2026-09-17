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Gündem Noterlerde yoğunluğu azaltacak hamle
Gündem

Noterlerde yoğunluğu azaltacak hamle

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Noterlerde yoğunluğu azaltacak hamle

Vatandaşların noterlik hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi amacıyla noterlik teşkilatı genişletiliyor. Hizmet yoğunluğu dikkate alınarak Türkiye genelinde 199 yeni noterlik kurulacak.

Vatandaşların noterlik hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak ve hizmet kapasitesini artırmak amacıyla noterlik teşkilatının güçlendirileceği bildirildi.

İhtiyaç ve hizmet yoğunluğu dikkate alınarak 115 birinci sınıf, 71 ikinci sınıf ve 13 üçüncü sınıf olmak üzere toplam 199 yeni noterlik ihdas edilecek.

Yeni noterliklerin hizmete girmesiyle birlikte noterlik hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, işlem yoğunluğunun azaltılması ve hizmetlerin daha etkin şekilde sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

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