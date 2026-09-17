Piyasalardaki sert hareketlilik sonrası kritik zirve! Şimşek kurmaylarını topladı

Finansal piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından Ankara'da kritik ekonomi toplantısı başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının duyurusuna göre Finansal İstikrar Komitesi (FİK), 17 Eylül Perşembe günü saat 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Bakanlık toplantının gündemini, “finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirilmesi” olarak açıkladı.

Üç gün içinde ikinci toplantı

Toplantıyı dikkat çekici hale getiren ayrıntılardan biri de zamanlaması oldu. Komite 14 Eylül'deki toplantısının ardından yalnızca üç gün sonra yeniden bir araya geldi.

Son toplantı öncesinde Borsa İstanbul'da sert satışlar yaşandı. BIST 100 endeksi 16 Eylül'deki işlemleri yüzde 5,54 düşüşle 13.122,58 puandan tamamladı. Gün içinde kayıpların yüzde 6'yı aşması üzerine endekse bağlı devre kesici de devreye girdi.

Gözler toplantıdan çıkacak mesajlarda

Komitenin gündeminde finansal piyasalardaki son hareketlerin bulunduğu resmen açıklanırken, toplantı sonrasında alınabilecek tedbirler ve verilecek mesajlar yakından takip ediliyor.

Piyasalardaki hareketliliğin yanı sıra bölgesel gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki muhtemel etkileri de ekonomi yönetiminin gündeminde bulunuyor. Ancak akaryakıt fiyatlarının bu toplantının özel gündem maddesi olduğuna ilişkin Bakanlığın mevcut duyurusunda bir ifade yer almıyor; bu nedenle bunu kesinleşmiş gündem maddesi olarak yazmamak daha doğru olur.

Komitenin daha önceki toplantılarında yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin finansal piyasalara etkileri ile alınabilecek tedbirlerin kapsamlı biçimde değerlendirildiği açıklanmıştı.