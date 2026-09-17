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Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Nükleer santralin beyin sistemi kuruluyor!

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Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Nükleer santralin beyin sistemi kuruluyor!

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 1. Güç Ünitesi’nde, tüm teknolojik süreçleri yönetecek otomasyon kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlıkları resmen başladı! Santralin nükleer güvenliğini ve operasyonel verimliliğini zirveye taşıyacak bu "dijital beyin", 100 bin yılda bir hata payıyla çalışan kırılması imkânsız bir güvenlik ağıyla donatıldı. Mühendislik harikası testlerin tamamlanmasıyla dev projede hedefe bir adım daha yaklaşıldı. İşte Türkiye'nin nükleer güç yolculuğundaki son durum...

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Foto - Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Nükleer santralin beyin sistemi kuruluyor!

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. Güç Ünitesi'nde, santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek "Teknolojik Süreçlerin Otomatik Kontrol Sistemi"nin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı.

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Foto - Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Nükleer santralin beyin sistemi kuruluyor!

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, santralde nükleer güvenliği ve operasyonel verimliliği en üst düzeye taşıyacak sistemlerin kurulumunda önemli bir aşamaya gelindi.

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Foto - Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Nükleer santralin beyin sistemi kuruluyor!

Bu kapsamda, reaktör binasının iç koruma kabuğunun testlerine yönelik hazırlıklar tamamlanma noktasına getirildi. Betonarme yapıların ve öngerme halatlarının yük izleme sistemleri ile sızdırmazlık testleri sırasında hava kaçaklarını tespit edecek otomatik donanımların montajı başarıyla tamamlandı.

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Foto - Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Nükleer santralin beyin sistemi kuruluyor!

100 BİN YILDA BİR HATA PAYI: Santralin "beyni" niteliğinde olan ve Rusatom Otomasyon Sistemleri A.Ş. (RASU A.Ş.) tarafından üretilen sistem, yüksek güvenilirlik standartlarıyla dikkat çekiyor. Güvenlik Kontrol Sistemi'nin arıza olasılığı 10⁻⁵ seviyesinde bulunuyor; bu da yaklaşık 100 bin yılda bir hata olasılığına denk geliyor. Söz konusu yüksek güvenlik düzeyi, birbirlerinden bağımsız ve fiziksel olarak ayrılmış dört kanallı bir sistem mimarisiyle sağlanıyor. Dijital modüller, kendi ekipmanlarını milisaniyeler süren aralıklarla sürekli olarak test ediyor.

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Foto - Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Nükleer santralin beyin sistemi kuruluyor!

Sismik dayanım gerekliliklerine uygun olarak üretilen 42 binden fazla ekipmandan oluşan sistem, NGS personelinin elektrik üretim süreçlerini en hassas düzeyde kontrol etmesine ve yönetmesine olanak tanıyor. Binlerce yüksek hassasiyetli sensör, santralin teknolojik parametrelerini kesintisiz olarak ölçerek üst seviye ünite kontrol sistemine aktarıyor.

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Foto - Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Nükleer santralin beyin sistemi kuruluyor!

"EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZE YEŞİL IŞIK YAKTIK" Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, 1. Güç Ünitesi'ne ait kontrol sisteminin, nükleer sektörün en sıkı standartlarına uygun, karmaşık ve modern bir teknolojik altyapı olduğunu belirtti. Hazırlık aşamasına gelinmesinin, mühendisler ve uzman ekiplerin uyumlu çalışmasının bir ürünü olduğunu vurgulayan Butckikh, şunları kaydetti;

#7
Foto - Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Nükleer santralin beyin sistemi kuruluyor!

Uzmanlarımızın bilgi ve profesyonelliği, önümüzdeki en önemli hedefe ulaşmamız için bize yeşil ışık yakıyor.

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Foto - Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Nükleer santralin beyin sistemi kuruluyor!

Bu hedef de devreye alma işlemlerinin planlı şekilde sürdürülmesi ve 1. Güç Ünitesi'nin fiziksel olarak devreye alınmaya hazır hale getirilmesidir.

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