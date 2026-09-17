Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Nükleer santralin beyin sistemi kuruluyor!

100 BİN YILDA BİR HATA PAYI: Santralin "beyni" niteliğinde olan ve Rusatom Otomasyon Sistemleri A.Ş. (RASU A.Ş.) tarafından üretilen sistem, yüksek güvenilirlik standartlarıyla dikkat çekiyor. Güvenlik Kontrol Sistemi'nin arıza olasılığı 10⁻⁵ seviyesinde bulunuyor; bu da yaklaşık 100 bin yılda bir hata olasılığına denk geliyor. Söz konusu yüksek güvenlik düzeyi, birbirlerinden bağımsız ve fiziksel olarak ayrılmış dört kanallı bir sistem mimarisiyle sağlanıyor. Dijital modüller, kendi ekipmanlarını milisaniyeler süren aralıklarla sürekli olarak test ediyor.