Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Nükleer santralin beyin sistemi kuruluyor!
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 1. Güç Ünitesi’nde, tüm teknolojik süreçleri yönetecek otomasyon kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlıkları resmen başladı! Santralin nükleer güvenliğini ve operasyonel verimliliğini zirveye taşıyacak bu "dijital beyin", 100 bin yılda bir hata payıyla çalışan kırılması imkânsız bir güvenlik ağıyla donatıldı. Mühendislik harikası testlerin tamamlanmasıyla dev projede hedefe bir adım daha yaklaşıldı. İşte Türkiye'nin nükleer güç yolculuğundaki son durum...